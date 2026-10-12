Lite tra fratelli a Catignano: 61enne accoltella il fratello al collo e viene arrestato

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Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la tranquilla comunità di Catignano, in provincia di Pescara. I carabinieri di Penne hanno arrestato un uomo di 61 anni, originario del luogo, con l'accusa di tentato omicidio aggravato in ambito familiare. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza 112, che segnalava una violenta lite tra due fratelli all'interno di un'abitazione.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai militari, la discussione è degenerata rapidamente. Il 61enne, in preda a un raptus, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il fratello al collo. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è attualmente ricoverata ma non in pericolo di vita. Durante la colluttazione, anche l'anziana madre dei due uomini, intervenuta per cercare di dividerli, è rimasta lievemente ferita.

Le indagini e il provvedimento

I carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato nell'aggressione, che sarà analizzato per ulteriori accertamenti. L'uomo arrestato è stato accompagnato in ospedale per una valutazione sanitaria e, considerata la necessità di un ricovero nel reparto di psichiatria, è stato affidato alle cure della struttura e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le motivazioni alla base della lite.

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Un episodio che riaccende il dibattito sulla violenza in famiglia

Questo ennesimo caso di violenza domestica riporta l'attenzione su un fenomeno purtroppo diffuso. Le autorità locali invitano a segnalare tempestivamente situazioni di conflitto familiare per prevenire escalation drammatiche. La comunità di Catignano è scossa dall'accaduto e si stringe attorno alla famiglia coinvolta.