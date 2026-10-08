Maxi operazione anti-furto a Roma: dieci arresti in tutta la città

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ROMA - Un'ondata di arresti ha scosso la Capitale nelle ultime settimane, dove i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i servizi di prevenzione e contrasto ai furti, portando a dieci arresti in diverse zone della città. L'operazione, che ha coinvolto il centro storico e le principali arterie urbane, mira a garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.

Interventi mirati nelle zone a tutela rafforzata

Nella zona di Largo Gaetana Agnesi, vicino al Colosseo, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due cittadini algerini di 25 e 26 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati colti in flagrante mentre rubavano la borsa a una turista turca intenta a fotografare il monumento. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita alla vittima.

Colpi sventati in via Nazionale e sui mezzi pubblici

In via Nazionale, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno fermato due diciottenni stranieri, gravemente indiziati di aver strappato una collanina d'oro dal collo di una turista francese in passeggiata con il fidanzato. Sempre in tema di borseggio, un servizio specifico ha portato all'arresto di un cittadino ucraino di 52 anni, sorpreso su un autobus della linea 23 mentre rubava il portafoglio a un turista messicano. Anche in questo caso, la refurtiva è stata restituita.

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Altri arresti in via del Corso e via Candia

In via del Corso, un algerino di 31 anni è stato arrestato dopo aver rubato un borsello contenente 3.000 euro in contanti e due iPhone, recuperati dai militari. In via Candia, una donna italiana di 43 anni è stata sorpresa con un portafoglio rubato poco prima; nella sua stanza sono stati trovati un anello d'oro del valore di 8.000 euro e tre carte di pagamento, anch'esse provento di furto.

Blitz su autobus e conclusioni

Infine, su un autobus della linea H, tre cittadini stranieri (due georgiani e un ucraino) sono stati arrestati per aver sottratto con destrezza il portafoglio di un turista irlandese. L'operazione complessiva dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare i reati predatori, con un'attenzione particolare alle aree turistiche e ai mezzi pubblici.