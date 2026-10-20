Maxi operazione antidroga a Castano Primo: smantellata rete di pusher

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Un'importante operazione condotta dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio, in collaborazione con le Polizie Locali di Castano Primo e Nosate, ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti nell'Alto Milanese. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, portando all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale di Busto Arsizio.

Le indagini e il modus operandi

Le attività investigative, condotte dalle sezioni specializzate del Commissariato di P.S. di Busto Arsizio e delle Polizie Locali, hanno rivelato un collaudato sistema di spaccio. I pusher utilizzavano utenze mobili dedicate per essere contattati e, dopo la chiamata, si recavano in luoghi prestabiliti per la cessione di cocaina e hashish. Alcuni membri del gruppo stazionavano invece stabilmente nei pressi di pub e bar della zona, approfittando dell'elevata affluenza di potenziali clienti. Le indagini hanno accertato che l'attività illecita andava avanti da anni, principalmente a Castano Primo e nei comuni limitrofi.

I provvedimenti e gli arresti

L'Autorità Giudiziaria ha disposto misure differenziate in base alle responsabilità emerse. Due cittadini stranieri sono stati arrestati e associati alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, mentre altri due componenti del gruppo sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona.

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La cooperazione interforze

Il successo dell'intervento è frutto della sinergia tra Polizia di Stato e Polizie Locali, che hanno saputo coniugare capacità investigative e conoscenza capillare del territorio. Questo modello di collaborazione si è rivelato strategico per garantire una risposta efficace e incisiva nella tutela della legalità e nel contrasto alle attività criminose.