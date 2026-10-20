Maxi operazione in metro a Roma: otto arresti grazie alle telecamere Atac

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La Polizia di Stato ha condotto una serie di interventi nelle stazioni della metropolitana di Roma che hanno portato a otto arresti. Le operazioni, condotte dal nucleo PolMetro in collaborazione con la videosorveglianza Atac, hanno preso di mira reati come furti, spaccio di droga e uso di documenti falsi. Le indagini hanno sfruttato l'integrazione tra il controllo sul territorio e le immagini delle telecamere, permettendo di identificare e bloccare i responsabili in tempi rapidi.

Furti con destrezza e coordinamento via auricolari

Uno degli episodi più significativi è avvenuto alla fermata Colosseo, dove due giovani, un uomo e una donna, sono stati notati mentre agivano in modo coordinato. Indossavano auricolari per comunicare a distanza senza destare sospetti e si mantenevano a distanza per non attirare l'attenzione. Gli agenti li hanno osservati mentre uno dei due si appostava vicino alle scalinate e l'altro individuava la potenziale vittima tra i turisti. L'intervento tempestivo ha portato all'arresto di entrambi.

Un episodio simile si è verificato alla stazione Termini, dove un cinquantatreenne di origine georgiana ha approfittato di un attimo di distrazione di un turista impegnato all'acquisto di un biglietto per sottrargli lo zaino. Grazie alle telecamere Atac, gli agenti hanno ricostruito la fuga e lo hanno bloccato poco dopo.

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Altri interventi tra Garbatella e piazza dei Cinquecento

Analoga dinamica alla fermata Garbatella e nell'area di piazza dei Cinquecento, dove tre persone sono state arrestate per tentato furto ai danni di viaggiatori distratti. In tutti i casi, i movimenti rapidi dei malviventi sono stati intercettati dagli agenti del nucleo PolMetro prima che potessero dileguarsi.

Ma i controlli non si sono limitati ai reati predatori. Sempre alla stazione Termini, una cittadina peruviana è stata fermata all'uscita di un autonoleggio: aveva con sé documenti falsi, oltre 500 euro in contanti, due dollari e la chiave di un'auto che non è stata in grado di giustificare. A Ponte Lungo, invece, un diciannovenne è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di crack e hashish nascosti nei pantaloni.

Il ruolo della videosorveglianza e la convalida degli arresti

L'operazione dimostra l'efficacia della sinergia tra Polizia di Stato e Atac, con le telecamere che si sono rivelate uno strumento fondamentale per il monitoraggio e la repressione dei reati in metropolitana. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato tutti gli arresti. Per completezza, si ricorda che le indagini sono nella fase preliminare e che per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.