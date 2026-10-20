Mediatori interculturali in Calabria al via le iscrizioni all elenco regionale

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La Regione Calabria apre le porte alla professione di mediatore interculturale con un nuovo avviso pubblico che disciplina l'ingresso nell'elenco regionale di categoria. Il provvedimento, approvato con Decreto n. 17606 del 16 ottobre 2026 e pubblicato sul BURC n. 216 del 19 ottobre 2026, segna un passaggio importante per chi opera nel campo dell'integrazione e della mediazione linguistica e culturale sul territorio.

Un elenco regionale per qualificare la professione

L'istituzione dell'Elenco regionale dei mediatori interculturali risponde all'esigenza di dare un riconoscimento formale a una figura professionale sempre più richiesta in ambito scolastico, sanitario, giudiziario e nei servizi sociali. Essere inseriti nell'elenco significa poter dimostrare competenze certificate e operare in modo trasparente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti del terzo settore che richiedono questa professionalità.

Due sezioni distinte per profili diversi

L'avviso prevede l'iscrizione in due differenti sezioni, indicate come Sezione A e Sezione B. Il richiedente deve specificare nell'oggetto della domanda la sezione prescelta, a seconda del percorso formativo e delle esperienze maturate. La documentazione completa è consultabile nella sezione Bandi e Avvisi del portale istituzionale della Regione Calabria, dove sono reperibili anche i requisiti richiesti e i moduli da compilare.

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Come presentare domanda

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata a partire dal 20 ottobre 2026 e fino al 18 novembre 2026. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione. Nell'oggetto della PEC occorre riportare la dicitura prevista dal bando, specificando la sezione di riferimento. Si tratta di una procedura interamente digitale, pensata per snellire la gestione delle pratiche e garantire la tracciabilità delle comunicazioni.

Una figura ponte tra culture

Il mediatore interculturale svolge un ruolo cruciale nel favorire il dialogo tra cittadini italiani e persone di origine straniera, facilitando l'accesso ai servizi e prevenendo conflitti. In un contesto come quello calabrese, caratterizzato da flussi migratori significativi e da una crescente diversità culturale, disporre di un elenco regionale aggiornato rappresenta uno strumento utile per scuole, aziende sanitarie e amministrazioni locali chiamate a garantire pari opportunità e inclusione.

Per chi intende intraprendere o consolidare questa carriera, il bando rappresenta un'occasione concreta da non perdere: le scadenze sono ravvicinate e richiedono attenzione alla modulistica e ai tempi di invio.