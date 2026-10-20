Milano, la maggior parte dei fermati per i disordini sono minorenni

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I disordini che hanno sconvolto Milano nel fine settimana hanno acceso i riflettori su un fenomeno preoccupante: la partecipazione massiccia di minorenni alle proteste. Secondo i dati diffusi dalla questura, su 271 persone portate in questura, ben 220 erano minorenni. Un dato che supera l'80% e che ha spinto le autorità a riflettere sulle cause e sulle possibili misure da adottare.

I numeri degli arresti

Gli arresti effettuati sabato e domenica confermano la tendenza: 11 dei 16 fermati di sabato e 23 dei 32 di domenica non avevano raggiunto la maggiore età. Tra le persone fermate, 60 non avevano la cittadinanza italiana, un elemento che aggiunge complessità al quadro sociale e alle politiche di integrazione.

Le famiglie e la provenienza

Tra i genitori giunti in questura per riportare a casa i figli, molti provenivano dalle province di Parma, Bergamo, Monza, Como e Lecco. Questo indica che i disordini non hanno coinvolto solo giovani residenti nel capoluogo lombardo, ma anche ragazzi delle aree limitrofe, evidenziando una rete di aggregazione che supera i confini cittadini.

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Il rischio di replicazione

Nelle ultime ore, sui social network e nelle chat, si sono moltiplicati i profili e i messaggi che invitano a replicare i disordini in altre città della Lombardia. Le forze dell'ordine sono in allerta per prevenire ulteriori episodi di violenza e per monitorare le attività online. La preoccupazione è che il fenomeno possa estendersi, alimentato dalla viralità dei contenuti e dalla facilità di coordinamento attraverso le piattaforme digitali.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità locali e nazionali hanno condannato fermamente gli episodi di violenza, sottolineando la necessità di un impegno congiunto tra scuola, famiglia e istituzioni per arginare il disagio giovanile. Il sindaco di Milano ha annunciato un piano di interventi per potenziare i servizi educativi e di aggregazione nei quartieri più colpiti. Intanto, la procura dei minori sta valutando le posizioni dei fermati per stabilire le responsabilità individuali.

Sul fronte politico, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha offerto una lettura diversa del fenomeno: "I fatti di Milano e di altre parti del Paese sono una cosa profondamente diversa da ciò che abbiamo vissuto in altre epoche. Il punto di arrivo di una guerra ibrida che qualcuno sta portando nelle nostre nazioni con strumenti non convenzionali, come quello dei social, TikTok o YouTube, senza che l'Occidente se ne renda conto e reagisca". Secondo il ministro, se "3 ragazzi su 10 hanno partecipato alle manifestazioni, non ragazzi di seconda generazione o maranza ma principalmente italiani, se 6 su 10 le condividono, è perché in questi anni hanno subìto una contro educazione, non da parte delle famiglie o dalla scuola ma da qualche parte che gli ha dato punti di riferimento, valori, ambizioni, visioni in conflitto col mondo in cui vivono e anche con le regole democratiche".

La situazione resta tesa, ma la risposta delle istituzioni e della società civile sarà determinante per evitare che quanto accaduto a Milano possa ripetersi altrove.