Movimento 17 ottobre, mobilitazione permanente ogni sabato: la protesta social contro il governo

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Un collettivo nato e cresciuto sui social network, il Movimento 17 ottobre, ha annunciato una mobilitazione permanente destinata a tenere banco nelle prossime settimane. L'appuntamento è fissato ogni sabato alle ore 15 in diverse città italiane, con un obiettivo dichiarato senza mezzi termini: protestare fino alla caduta del governo.

La pagina, molto attiva sulle piattaforme, ha rivendicato con un post la paternità delle manifestazioni dello scorso fine settimana, rivendicando il proprio ruolo di primo piano tra i gruppi scesi in piazza. Un messaggio che mescola rivendicazione identitaria e polemica politica, con un linguaggio diretto e aggressivo tipico della comunicazione social.

Il post del collettivo e le accuse alle forze dell'ordine

Nel testo diffuso online, il movimento si presenta come "quelli delle piazze" e attacca duramente le forze di polizia, sostenendo che l'unica violenza sarebbe quella del "manganello degli sbirri". Un passaggio che ha immediatamente acceso il dibattito, soprattutto in relazione alle tensioni registrate durante le proteste del weekend.

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Il collettivo rovescia poi l'accusa di violenza contro il governo e le istituzioni: "Violenti siete voi che ci avete negato il futuro: ce lo riprendiamo". Una frase che sintetizza la narrazione del movimento, costruita sull'idea di una generazione privata di prospettive e decisa a rivendicarle con la presenza costante nelle piazze.

Una protesta che si organizza sui social

Il caso del Movimento 17 ottobre conferma come i social network siano ormai uno strumento centrale per l'organizzazione di manifestazioni e presidi. La chiamata alle armi digitale, con appuntamenti cadenzati ogni sabato, punta a trasformare la viralità online in una presenza fisica continua, capace di mantenere alta la tensione politica settimana dopo settimana.

Resta da capire quale sarà la reazione delle istituzioni e come evolverà la situazione nelle prossime settimane, quando la mobilitazione permanente entrerà nel vivo. Il rischio, secondo diversi osservatori, è che la contrapposizione verbale sui social possa alimentare nuove tensioni durante i presidi nelle città italiane.