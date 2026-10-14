Nuova App European Job Days: 15 Anni di Opportunità Lavorative in Europa

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Il programma European Job Days (EJD) celebra il suo 15° anniversario con il lancio della nuova app EJD, uno strumento innovativo che rivoluziona la ricerca di lavoro in Europa. Questa applicazione rappresenta il punto di accesso privilegiato alle opportunità professionali in tutto il continente, offrendo funzionalità avanzate per candidati e datori di lavoro.

Un'app completa per la ricerca di lavoro

La nuova app European Job Days è progettata per semplificare ogni fase del processo di ricerca. Gli utenti possono creare un profilo personalizzato e mantenerlo aggiornato, assicurandosi di essere sempre visibili ai potenziali datori di lavoro. La funzione di ricerca permette di filtrare le offerte di lavoro in base a competenze ed esperienze specifiche, rendendo la selezione più mirata ed efficace.

Candidature e colloqui online

Con l'app EJD, è possibile candidarsi direttamente alle offerte che interessano e programmare colloqui online, eliminando le barriere geografiche. Inoltre, gli utenti possono partecipare a eventi online e chattare in tempo reale con i datori di lavoro, creando un canale di comunicazione immediato e diretto.

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Notifiche personalizzate e aggiornamenti costanti

L'app invia notifiche personalizzate per tenere gli utenti informati sulle nuove opportunità di lavoro che corrispondono al loro profilo. Questo sistema assicura che nessuna occasione venga persa, mantenendo gli utenti sempre aggiornati sulle ultime novità nel mercato del lavoro europeo.

Come scaricare l'app

La nuova app European Job Days è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Per scaricarla, è possibile utilizzare i seguenti link:

Un unico strumento per compiere il prossimo passo nella propria carriera, sfruttando appieno le opportunità offerte dal mercato del lavoro europeo.