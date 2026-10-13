Vite oltre le mura, nuove opportunità: selezione per Project Manager ed esperto finanziario

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Nuove opportunità professionali per il progetto Vite oltre le mura: selezione di Project Manager ed Esperto in Gestione Finanziaria

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (Burc) n. 211 del 12 ottobre 2026 il decreto n. 17162 che approva l'Avviso Pubblico per la selezione di un Project Manager e di un Esperto in Gestione Finanziaria nell'ambito del progetto “Vite, oltre le mura – Lavoro e Formazione per il RE – INSERIMENTO”. L'iniziativa mira a rafforzare le competenze professionali e a favorire l'inserimento lavorativo, in linea con le politiche regionali di sviluppo e inclusione.

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Dettagli dell'avviso e profili richiesti

L'avviso è rivolto a professionisti esterni in possesso dei requisiti specificati nei documenti di selezione. I due profili ricercati sono:

Project Manager (profilo A): responsabile della pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali.

(profilo A): responsabile della pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali. Esperto in Gestione Finanziaria (profilo B): incaricato della gestione amministrativa e finanziaria del progetto,包括 rendicontazione e controllo dei costi.

I candidati interessati possono consultare i requisiti dettagliati nella sezione Bandi e avvisi e nella sezione Concorsi e selezioni del sito istituzionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dal 13 ottobre 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 2 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [email protected].

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Avviso pubblico esperti esterni – Progetto Vite, oltre le mura – Candidatura Profilo (A – Project Manager / B – Financial Management) – Nome e cognome”.

Ogni candidato può presentare una sola domanda e concorrere per un solo profilo. In caso di invii multipli entro il termine, sarà considerata valida esclusivamente l'ultima domanda trasmessa, che sostituirà integralmente le precedenti.

Documentazione richiesta e firma

La domanda e gli allegati devono essere trasmessi in formato PDF e sottoscritti digitalmente oppure con firma autografa. In quest'ultimo caso, è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Faranno fede la data e l'ora della ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Tutta la documentazione è disponibile nelle sezioni Bandi e avvisi e Concorsi e selezioni del portale regionale.

Contesto e finalità del progetto

Il progetto “Vite, oltre le mura – Lavoro e Formazione per il RE – INSERIMENTO” si inserisce nell'ambito delle iniziative regionali per l'occupazione e la formazione, con particolare attenzione ai percorsi di reinserimento lavorativo. Le figure selezionate avranno un ruolo chiave nella gestione e nel successo delle attività previste, contribuendo a creare opportunità concrete per i beneficiari.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale o contattare gli uffici competenti.