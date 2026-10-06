Omicidio a Torino: arrestati moglie e compagno per la morte di Mikel Rroku

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I carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno arrestato due persone ritenute responsabili dell'omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, il cui corpo è stato trovato lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolegno, nel quartiere Lucento. Si tratta della moglie della vittima, una donna italiana di 45 anni, e del suo nuovo compagno, un uomo di 52 anni, anch'egli italiano. I due sono accusati di omicidio volontario e sono stati condotti in carcere a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura.

La scoperta del cadavere

Il corpo di Rroku è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione dopo che i vicini di casa, allarmati da un forte odore proveniente dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il cadavere con il cranio fracassato, segno evidente di una morte violenta. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno permesso di ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e di individuare i presunti responsabili.

Le indagini e gli arresti

Secondo quanto emerso, la moglie e il compagno avrebbero avuto un movente di natura sentimentale ed economica. Gli inquirenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a loro carico, culminati nell'ordinanza di custodia cautelare eseguita all'alba di oggi. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda e accertare eventuali responsabilità di altri soggetti.

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Il quartiere sconvolto

La notizia ha suscitato profondo sgomento tra i residenti del quartiere Lucento, una zona tranquilla della periferia torinese. Molti conoscevano la vittima, descritta come una persona riservata e laboriosa. L'episodio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nelle grandi città e sulla necessità di rafforzare i controlli nelle aree residenziali.

Le prossime tappe processuali

Nelle prossime ore i due arrestati saranno interrogati dal Gip per l'udienza di convalida. La difesa ha annunciato che presenterà ricorso contro la misura cautelare, sostenendo la mancanza di prove schiaccianti. Nel frattempo, la comunità albanese di Torino si è stretta attorno alla famiglia della vittima, chiedendo giustizia e verità sull'accaduto.