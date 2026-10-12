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Operazione antidroga a Bolzano: sequestrati 100 grammi di cocaina e due arresti

Redazione
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Operazione antidroga a Bolzano: sequestrati 100 grammi di cocaina e due arresti
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Un'importante operazione antidroga è stata condotta a Bolzano dai carabinieri del capoluogo, che hanno inferto un duro colpo a una presunta rete di spaccio locale. L'attività investigativa ha portato al sequestro di 100 grammi di cocaina, sostanze da taglio, un bilancino di precisione e 2.500 euro in contanti. Due cittadini albanesi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Indagini e monitoraggio

L'operazione è scattata al termine di alcuni giorni di osservazione e monitoraggio, durante i quali i militari hanno raccolto elementi investigativi a carico dei due uomini, sospettati di rifornire di droga una cerchia di giovani. Il blitz è stato eseguito all'interno della loro abitazione con il supporto di un'unità cinofila della Guardia di Finanza, che ha contribuito a individuare lo stupefacente nascosto.

Il blitz e il sequestro

La perquisizione ha consentito di rinvenire 100 grammi di cocaina, quantitativo dal quale sarebbe stato possibile ricavare circa 348 dosi, oltre a un ingente quantitativo di sostanze da taglio, un bilancino elettronico di precisione, una pressa utilizzata per il confezionamento dello stupefacente e 2.500 euro in contanti, ritenuti presumibilmente riconducibili all'attività di spaccio. Nell'appartamento sono stati trovati anche due passamontagna, tre repliche di armi comuni da sparo e uno storditore elettrico.

Conseguenze legali

I due uomini sono stati condotti nel carcere di Bolzano, dove rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta allo spaccio di stupefacenti nella provincia di Bolzano, un fenomeno che desta particolare preoccupazione soprattutto per il coinvolgimento dei giovani.


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Argomenti:
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