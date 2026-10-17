Operazione antidroga a Roma: smantellata rete di spaccio tra Lazio e centro Italia

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Un'operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato all'arresto di otto persone, ritenute responsabili di aver rifornito di sostanze stupefacenti le piazze di spaccio di Roma, del Lazio e di altre regioni del centro Italia. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dagli agenti del Distretto Primavalle e della Squadra mobile di Roma.

Un giro d'affari da 350mila euro in sei mesi

In soli sei mesi, gli investigatori hanno documentato una movimentazione di oltre 4 quintali di hashish e circa un chilogrammo di cocaina, per un valore commerciale stimato in più di 350mila euro. Le basi di stoccaggio erano state individuate in alcuni quartieri della Capitale, tra cui Aurelio, Tuscolano, Pineta Sacchetti e Boccea.

La struttura dell'organizzazione

L'indagine è partita nel 2022, quando un carico di 50 chilogrammi di hashish, stoccato a Bracciano (Roma) e diretto in Abruzzo, ha permesso agli agenti di ricostruire un sistema piramidale. Al vertice c'erano tre capi che dirigevano altri otto giovani, incaricati della gestione dei depositi e retribuiti con un "mensile" di circa 8mila euro. Alla base della piramide operavano corrieri, pagati tra i 500 e gli 800 euro al mese a seconda della distanza da coprire. Le comunicazioni tra i vertici avvenivano tramite un'app di messaggistica poco diffusa, mentre i contatti con i clienti utilizzavano piattaforme più popolari.

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I metodi di trasporto e occultamento

Per le consegne, l'organizzazione utilizzava due auto utilitarie modificate con un sofisticato meccanismo, azionabile con comandi di bordo, che dava accesso a un doppiofondo con una capienza variabile dagli 8 ai 10 chilogrammi di hashish. Lo stesso sistema era impiegato per occultare i soldi ricevuti dopo la consegna. Quando le consegne avvenivano fuori Roma, era prevista una "staffetta" con un'altra auto "pulita", con funzioni di vedetta e di esca in caso di controlli delle forze dell'ordine. La posizione dei corrieri era monitorata tramite un'app di navigazione, per comunicare in tempo reale la presenza delle forze di polizia al resto dell'organizzazione.

Arresti e sequestri

Nel corso dell'operazione sono stati arrestati otto giovani, tra cui i tre vertici dell'organizzazione, gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati sequestrati circa 187mila euro in contanti.