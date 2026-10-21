Operazione contro la Banca Occulta: 30 arresti e sequestri per 21 milioni

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Un'importante operazione della Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare lo nei confronti di 30 indagati, di cui 16 in carcere e 14 agli arresti domiciliari, e al sequestro preventivo d'urgenza di oltre 21 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - D.D.A.A. e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha smantellato un'associazione a delinquere aggravata dall'agevolazione e dal metodo mafioso, dedita al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e a reati in materia di armi.

Le attività investigative

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con il supporto del Gruppo di Monza, hanno permesso di disarticolare quella che è stata definita una vera e propria Banca occulta, in grado di gestire ingenti flussi finanziari illeciti. Oltre 350 militari della Guardia di Finanza sono stati impiegati in perquisizioni in varie province italiane, con l'ausilio di unità specialistiche e della componente Anti-Terrorismo Pronto Impiego.

Operazioni all'estero

Contestualmente, sono in corso arresti in Spagna e in Svizzera, dove le autorità locali stanno collaborando grazie al supporto dell'Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) e degli Esperti per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale di stanza a Madrid e Berna. Nel corso delle attività si sta procedendo al sequestro di denaro contante, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso e macchinette conta soldi.

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Il contesto criminale

L'operazione rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata di stampo mafioso, che sempre più spesso utilizza strumenti finanziari complessi e canali internazionali per riciclare denaro sporco. L'indagine ha messo in luce la capacità dell'associazione di operare trasversalmente in diversi settori illeciti, dall'evasione fiscale al traffico di stupefacenti, con ramificazioni oltre confine.