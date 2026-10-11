Papa Leone XIV ha un nodulo al polmone e annuncia la sua decisione ai fedeli

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Papa Leone XIV annuncia un intervento e guarda già al prossimo viaggio

Un nodulo al polmone individuato durante alcuni controlli sarà rimosso nei prossimi giorni al Gemelli mentre resta in programma la visita pastorale in Sudamerica

Papa Leone XIV si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso Pontefice a comunicarlo ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, al termine dell’Angelus di domenica 11 ottobre 2026, spiegando di avere accolto la raccomandazione dei medici.

Il nodulo, secondo quanto riferito dal Papa, è stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato. L’operazione è già programmata e si svolgerà al Policlinico Gemelli di Roma. Vatican News

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Il nodulo scoperto durante i controlli medici

L’annuncio ha portato al centro dell’attenzione le condizioni di salute di Leone XIV. Il Pontefice ha spiegato che la scoperta è avvenuta durante alcuni accertamenti e che i medici hanno ritenuto opportuno procedere con la rimozione.

Nel rivolgersi alla piazza, il Papa ha ringraziato i fedeli per la vicinanza spirituale e ha affidato alla loro preghiera questo momento. Le informazioni comunicate riguardano la localizzazione del nodulo e la decisione di intervenire, senza ulteriori dettagli sulla sua natura. Vatican News

Intervento nei primi giorni della settimana e ricovero previsto di circa sette giorni

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che l’operazione è prevista per i primi giorni della settimana successiva all’annuncio. La permanenza in ospedale dopo l’intervento dovrebbe durare circa una settimana.

Si tratta di una previsione sul ricovero postoperatorio: non equivale quindi a una data definitiva per la ripresa di tutti gli impegni del Pontefice. Vatican News

Resta in programma la visita in Perù

Nonostante l’imminente operazione, Leone XIV ha confermato la visita pastorale in Perù, ringraziando per le preghiere i fedeli peruviani presenti in Piazza San Pietro per la processione del Señor de los Milagros.

Il viaggio in Sudamerica, previsto dal 6 al 17 novembre 2026, comprende Uruguay, Argentina e Perù. Queste date si riferiscono dunque all’intera trasferta e non soltanto alla tappa peruviana. Al momento, l’appuntamento internazionale resta in calendario. reuters.com

La vicinanza di Giorgia Meloni e del governo italiano

Dopo l’annuncio è arrivato il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso al Santo Padre la propria vicinanza personale e quella del governo italiano.

La premier ha sottolineato come la serenità mostrata dal Papa durante l’Angelus rappresenti un elemento di conforto, manifestando fiducia nel sostegno e nell’affetto degli italiani nei giorni che accompagneranno l’intervento e il successivo ricovero.