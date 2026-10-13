Papa Leone XIV operato al polmone al Gemelli: asportato nodulo con successo

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Si è concluso con esito positivo l'intervento al polmone di papa Leone XIV, ricoverato presso l'ospedale Gemelli di Roma. Durante l'operazione, eseguita dall'équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, è stato asportato un nodulo polmonare.

Un intervento programmato con esito favorevole

Secondo quanto reso noto, la procedura si è svolta senza complicazioni e il Pontefice ha reagito in modo positivo all'operazione. L'asportazione del nodulo rappresenta un passaggio delicato ma necessario per scongiurare eventuali rischi legati alla formazione.

Il ruolo del professor Margaritora e dell'équipe del Gemelli

Il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità di chirurgia toracica del Policlinico Gemelli, è una figura di riferimento nel panorama medico romano. La sua équipe ha condotto l'intervento con tecniche mini invasive, riducendo i tempi di recupero e il rischio di complicanze post operatorie.

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Il decorso post operatorio e le prossime settimane

Papa Leone XIV rimarrà ricoverato presso il Gemelli per il periodo di osservazione previsto. I medici hanno fatto sapere che il decorso sarà monitorato costantemente nelle prossime settimane. La Sala Stampa Vaticana ha diffuso un comunicato rassicurante, invitando i fedeli a mantenere la preghiera e la vicinanza al Pontefice.

Le condizioni di salute e l'attività della Santa Sede

Non è la prima volta che un Pontefice viene operato al Gemelli, struttura convenzionata con il Vaticano per le cure mediche. In attesa del completo recupero, le udienze e gli impegni pubblici potrebbero subire variazioni o essere delegati ad altri membri della Curia.