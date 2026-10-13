Cerca

Chiesa e Società Lazio Roma

Papa Leone XIV operato al polmone al Gemelli: asportato nodulo con successo

Redazione
Condividi:
Papa Leone XIV operato al polmone al Gemelli: asportato nodulo con successo
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Si è concluso con esito positivo l'intervento al polmone di papa Leone XIV, ricoverato presso l'ospedale Gemelli di Roma. Durante l'operazione, eseguita dall'équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, è stato asportato un nodulo polmonare.

Un intervento programmato con esito favorevole

Secondo quanto reso noto, la procedura si è svolta senza complicazioni e il Pontefice ha reagito in modo positivo all'operazione. L'asportazione del nodulo rappresenta un passaggio delicato ma necessario per scongiurare eventuali rischi legati alla formazione.

Il ruolo del professor Margaritora e dell'équipe del Gemelli

Il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità di chirurgia toracica del Policlinico Gemelli, è una figura di riferimento nel panorama medico romano. La sua équipe ha condotto l'intervento con tecniche mini invasive, riducendo i tempi di recupero e il rischio di complicanze post operatorie.

Il decorso post operatorio e le prossime settimane

Papa Leone XIV rimarrà ricoverato presso il Gemelli per il periodo di osservazione previsto. I medici hanno fatto sapere che il decorso sarà monitorato costantemente nelle prossime settimane. La Sala Stampa Vaticana ha diffuso un comunicato rassicurante, invitando i fedeli a mantenere la preghiera e la vicinanza al Pontefice.

Le condizioni di salute e l'attività della Santa Sede

Non è la prima volta che un Pontefice viene operato al Gemelli, struttura convenzionata con il Vaticano per le cure mediche. In attesa del completo recupero, le udienze e gli impegni pubblici potrebbero subire variazioni o essere delegati ad altri membri della Curia.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
papa leone intervento polmone ospedale gemelli nodulo polmonare stefano margaritora chirurgia toracica vaticano salute roma

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Chiesa e Società

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 11.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza