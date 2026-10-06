Piantagione di marijuana nascosta tra i filari di un vigneto a Licata: 72enne denunciato

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Un'operazione dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, ha portato alla luce una piantagione di marijuana nascosta all'interno di un vigneto tra i territori di Licata e Butera. L'attività rientra nel contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti e armi.

Il ritrovamento in contrada Turcio

Durante un controllo in contrada Turcio, i militari hanno ispezionato un fondo agricolo adibito a vigneto, di proprietà di un uomo di 72 anni del luogo. All'interno dell'area verde, sono state scoperte 88 piante di marijuana con le relative infiorescenze, per un peso complessivo di circa 70 chilogrammi. La droga era abilmente occultata tra i filari, rendendo difficile l'individuazione.

Perquisizione domiciliare e sequestri

Successivamente, le operazioni si sono estese all'abitazione dell'uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile da caccia marca Franchi e 141 cartucce calibro 12, detenuti, secondo gli accertamenti, senza le necessarie autorizzazioni. Arma, munizioni e sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro.

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Deferimento e presunzione di innocenza

Al termine delle attività, il 72enne è stato deferito in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Agrigento e Gela per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo e relative munizioni. Si sottolinea che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.