Pinzolo torna capitale del Telemark. La coppa del mondo fa Poker!

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La Coppa del Mondo di Telemark torna a Pinzolo il 18 e 19 dicembre 2026

Quarto anno consecutivo, al Doss del Sabion sulla pista Cioca, due giornate di sfide

Nella Skiarea Madonna di Campiglio Pinzolo Dolomiti di Brenta agonismo internazionale

Organizzazione a cura dello Sci Club ACVR guidato da Wilma Gatta

Equilibrio, potenza, precisione e controllo: nel Telemark ogni curva è una prova di tecnica, ogni cambio di ritmo richiede reattività e ogni passaggio può fare la differenza sul cronometro. Pinzolo si prepara a riportare in pista tutto il fascino di una delle discipline più spettacolari dello sci internazionale: il 18 e 19 dicembre la pista Cioca, al Doss del Sabion, ospiterà due giornate di Coppa del Mondo, con i migliori interpreti internazionali dello sci a tallone libero pronti a contendersi risultati e punti preziosi.

Per il quarto anno consecutivo la località della Val Rendena entra nel calendario del massimo circuito internazionale, confermando la propria vocazione nell'organizzazione di competizioni di alto livello. Un appuntamento che mette al centro la prestazione sportiva e la capacità degli atleti di affrontare un tracciato tecnico, dove la velocità deve convivere con una gestione impeccabile dei movimenti.

Il Telemark è una disciplina che non concede pause. Nato in Norvegia, si distingue per la particolare tecnica di sciata con il tallone libero, che obbliga gli atleti a mantenere un assetto dinamico e una costante ricerca dell'equilibrio. Forza fisica, coordinazione, sensibilità sulla neve e capacità di adattamento sono qualità indispensabili per affrontare ogni sezione del percorso.

A Pinzolo la scorsa edizione ha regalato gare combattute: nella prima giornata il francese Yoann Rostolan ha conquistato la vittoria davanti al connazionale Page e allo svizzero Nicolas Michel, con l'azzurro Raphael Mahlknecht quarto. In campo femminile, successo per la francese Argeline Tan Bouquet, davanti a Lathion e Bourbon. Il sabato si è imposto Nicolas Michel, con Mahlknecht terzo, tra le donne la britannica Jasmin Taylor ha avuto la meglio. Nella classifica generale della Coppa del Mondo 2025/2026 lo svizzero Nicolas Michel ha conquistato il titolo maschile, mentre la norvegese Gøril Strøm Eriksen ha chiuso al primo posto in campo femminile, davanti a Taylor.

La nuova stagione prenderà il via a fine novembre a Hintertux, in Austria. I primi risultati definiranno gli equilibri del circuito in vista dell'appuntamento trentino.

La manifestazione di Pinzolo è organizzata da ACVR (Agonistica Campiglio Val Rendena) guidata dalla presidente Wilma Gatta, con il supporto di Funivie Pinzolo e la collaborazione delle realtà istituzionali e turistiche locali. «Per il quarto anno consecutivo organizziamo la Coppa del Mondo di Telemark. Sono giornate intense, con atleti molto preparati e capaci di offrire prestazioni spettacolari e, allo stesso tempo, legati da un forte spirito di amicizia. Apprezzano la pista Cioca di Pinzolo per pendenza, dislivello e per la presenza del salto e del loop. Per noi è un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione», sottolinea Wilma Gatta, presidente di ACVR ed ex atleta azzurra di sci alpino.

Il programma della quarta edizione prevede per venerdì 18 dicembre la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle 12.00. Nel pomeriggio, alle 17.30, partirà da Piazza Carera la sfilata degli atleti, seguita dalla cerimonia di apertura e dalle premiazioni della giornata.

Sabato 19 dicembre si tornerà in pista con le due manche, alle ore 10.00 e alle 12.00, seguite dalle premiazioni sulla neve. La manifestazione si concluderà al Paladolomiti di Pinzolo con una serata dedicata agli atleti e alla comunità del Telemark, in collaborazione con Freeheeler Italia.

L'accesso alla manifestazione è gratuito. Il parterre di gara è raggiungibile a piedi o con gli sci e si trova a pochi metri dall'arrivo della cabinovia Tulot. I biglietti per la risalita sono disponibili alle biglietterie degli impianti e online su ski.it.

Pinzolo si prepara così ad accogliere nuovamente il massimo circuito internazionale, con due giornate in cui tecnica, velocità e precisione saranno decisive sulla pista Cioca, nel cuore delle Dolomiti di Brenta.

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