Playoff Palermo Catanzaro, sfida tra Inzaghi e Aquilani: rosanero per l’impresa, giallorossi per la finale

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La sfida del Barbera decide l’avversaria del Monza nella finale playoff di Serie B. Il Catanzaro riparte dal 3-0 dell’andata, il Palermo sogna una rimonta mai riuscita nella storia recente della post season

Si accende l’attesa per Palermo Catanzaro, semifinale di ritorno dei playoff Serie BKT 2025 2026. Questa sera, mercoledì 20 maggio, alle ore 20, lo stadio Renzo Barbera sarà il teatro di una partita ad altissima tensione sportiva: da una parte il Palermo di Pippo Inzaghi, chiamato a una rimonta complicatissima; dall’altra il Catanzaro, forte del 3-0 conquistato al Ceravolo nella gara di andata e deciso a centrare una storica finale.

Palermo Catanzaro, una semifinale che vale la finale contro il Monza

Il verdetto del Barbera stabilirà chi affronterà il Monza nella finalissima per la promozione in Serie A. I brianzoli hanno già conquistato il pass dopo il doppio confronto con la Juve Stabia, mentre Palermo e Catanzaro si giocano l’ultimo posto disponibile per continuare a sognare il salto di categoria.

Il risultato dell’andata pesa moltissimo: il Catanzaro ha vinto 3-0 grazie alla doppietta di Pietro Iemmello e al gol di Mattia Liberali, costruendo un vantaggio importante in vista del ritorno. Per il Palermo, invece, servirà una prestazione perfetta sotto ogni aspetto: intensità, lucidità, coraggio e concretezza negli ultimi metri.

Il Palermo cerca il ribaltone davanti a un Barbera infuocato

Il Palermo arriva alla gara con un solo obiettivo: provare a ribaltare il 3-0 subito al Ceravolo. Per riuscirci, i rosanero dovranno vincere con almeno tre gol di scarto e sfruttare al massimo la spinta del proprio pubblico, con oltre 30mila tifosi attesi sugli spalti.

La missione è difficile, ma non impossibile nella testa di una squadra che in casa ha già dimostrato di poter creare pressione, segnare e trascinare il match sul piano emotivo. In partite come questa, il primo gol può cambiare il clima della serata: se il Palermo dovesse sbloccarla presto, il Barbera potrebbe diventare un fattore decisivo.

Catanzaro vicino alla storia, ma serve una gara matura

Il Catanzaro si presenta a Palermo con un vantaggio importante, ma dovrà evitare qualsiasi calo di concentrazione. I giallorossi sanno di avere tra le mani una grande occasione: raggiungere la prima finale playoff di Serie BKT dopo le eliminazioni in semifinale nelle ultime due stagioni, prima contro la Cremonese e poi contro lo Spezia.

La squadra calabrese dovrà gestire i momenti della partita con personalità, senza abbassarsi troppo e senza pensare soltanto a difendere. Il 3-0 dell’andata è un tesoretto prezioso, ma nel calcio dei playoff ogni episodio può pesare: un gol subito, un cartellino, una palla inattiva o una disattenzione possono riaprire tutto.

I numeri sorridono al Catanzaro

La storia dei playoff di Serie B offre un dato significativo: da quando esiste la post season, nessuna squadra è mai riuscita a recuperare uno svantaggio di tre reti maturato nella gara di andata. Un precedente simile riguarda il Monza, che nel 2021 perse 3-0 contro il Cittadella in semifinale e vinse 2-0 al ritorno, senza però riuscire a qualificarsi. (legab.it)

Anche il recente percorso del Palermo nei playoff racconta un momento complicato: dopo alcune prestazioni positive nelle prime gare disputate con questo format, i rosanero hanno perso le ultime partite della post season, segnando poco e subendo diversi gol. Tuttavia, le statistiche indicano una tendenza, non una sentenza: il campo resta l’unico giudice.

Iemmello e Pohjanpalo, i due uomini simbolo

Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Pietro Iemmello, trascinatore del Catanzaro nella semifinale di andata. Con la doppietta al Ceravolo, l’attaccante giallorosso ha confermato ancora una volta il proprio peso specifico nelle partite decisive, diventando il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra.

Sul fronte rosanero, molte speranze passano dai piedi e dal fiuto del gol di Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese ha già colpito il Catanzaro al Barbera lo scorso 1 maggio, nel successo per 3-2 del Palermo, e rappresenta l’uomo più pericoloso per provare a riaprire la semifinale.

Una notte da dentro o fuori

Il quadro è chiaro: il Palermo deve spingere, segnare e credere in una rimonta complicata; il Catanzaro deve restare compatto, gestire il vantaggio e provare a chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

Al Barbera non sarà soltanto una partita di ritorno: sarà una notte di tensione, orgoglio e ambizione. Per i rosanero può diventare la serata dell’impresa; per i giallorossi, quella dell’ingresso nella storia. La finale contro il Monza è lì, a novanta minuti di distanza.