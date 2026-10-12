Poliziamoderna Ottobre: Sicurezza Informatica e Nuove Sfide per la Polizia

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il numero di ottobre di Poliziamoderna dedica ampio spazio a temi di stretta attualità per le forze dell'ordine, con un focus sull'importante e delicata attività del Servizio per la sicurezza cibernetica del ministero dell'Interno. Questa struttura, incardinata nella Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, è nata per proteggere il perimetro informatico del Viminale e delle sue diramazioni periferiche, garantendo la difesa da attacchi sempre più sofisticati.

Protezione del perimetro informatico

Il Servizio non limita la sua competenza al Dipartimento della pubblica sicurezza, ma opera su tutti i dipartimenti del ministero: Affari interni e territoriali, Libertà civili e immigrazione, Politiche del personale, Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile, oltre all'Agenzia dei beni confiscati. Un perimetro da difendere quotidianamente perché considerato un obiettivo sensibile, non solo per la centralità delle informazioni contenute nei server e per la delicatezza dei servizi gestiti, ma anche per la visibilità e l'innalzamento reputazionale che gli hacker otterrebbero in caso di violazione.

Lamborghini Temerario: una nuova partnership

La rubrica di attualità documenta la presentazione, avvenuta lo scorso 4 settembre alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, della nuova Lamborghini Temerario, un bolide da 920 CV che segna un'ulteriore tappa del sodalizio ultraventennale tra la Polizia di Stato e la Casa del Toro. In questi anni le vetture sono state impiegate per il trasporto di organi e farmaci urgenti, nei servizi di rappresentanza e nelle iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolte soprattutto ai giovani. «Il nostro legame con la Polizia di Stato – ha sottolineato il presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann – è per noi motivo d'orgoglio. Abbiamo sempre cercato di mettere le prestazioni delle nostre auto al servizio della sicurezza stradale, per salvare vite umane».

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Formazione e orientamento nella Polizia Stradale

Per la rubrica sull'orientamento professionale in polizia, questo mese Poliziamoderna ha scelto una delle Specialità più rappresentative, quella della Stradale. Si parla della formazione degli operatori presso il Caps, il Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, che prevede anche l'aggiornamento professionale per l'utilizzo delle apparecchiature tecnologiche, dei corsi per affinare le tecniche di comunicazione per l'attività di prevenzione nelle campagne educative e delle esperienze professionali. Un'occasione per conoscere da vicino il lavoro quotidiano sulla strada.