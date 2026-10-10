Rapina in gioielleria a Reggio Calabria: tre arresti
I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate del reato di rapina aggravata in concorso. Per un indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri due sono stati concessi gli arresti domiciliari. L'operazione, condotta dai militari della Stazione di Pellaro, rappresenta l'epilogo di un'indagine serrata avviata dopo il colpo messo a segno lo scorso 26 febbraio ai danni di una gioielleria della zona.
La dinamica della rapina
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quel giorno i malviventi, sotto la minaccia delle armi, avrebbero costretto la dipendente dell'esercizio commerciale a consegnare monili in oro per un valore complessivo superiore a 23.000 euro. Dopo aver messo a segno il colpo, i rapinatori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le indagini, condotte con tecniche investigative tradizionali e l'analisi di immagini e testimonianze, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'azione criminosa e di identificare i presunti responsabili.
Le indagini e i provvedimenti
Gli investigatori, attraverso l'analisi degli elementi acquisiti, sono risaliti all'identità dei tre presunti componenti del gruppo, delineandone i rispettivi ruoli sia nella fase di pianificazione sia in quella esecutiva. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dall'autorità giudiziaria, è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Pellaro, che hanno condotto le indagini con professionalità e tempestività. L'operazione testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità predatoria nel territorio reggino.
Contesto e sicurezza
Episodi come questo riportano l'attenzione sull'importanza della sicurezza nei esercizi commerciali, spesso bersaglio di rapine violente. Le autorità locali ribadiscono la necessità di collaborazione da parte dei cittadini per prevenire e reprimere tali reati. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare la presenza di complici.
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