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Regione Calabria: avviso per due incarichi di Elevata Qualificazione nel Dipartimento Bilancio Finanze e Patrimonio

Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria ha indetto una manifestazione di interesse per il conferimento di due incarichi di Elevata Qualificazione

Dettagli degli incarichi

Gli incarichi da conferire sono due, con differenti livelli di responsabilità:

EQ di II livello : denominato Presidio degli adempimenti in materia di fiscalità passiva e gestione degli oneri afferenti al patrimonio immobiliare regionale.

: denominato Presidio degli adempimenti in materia di fiscalità passiva e gestione degli oneri afferenti al patrimonio immobiliare regionale. EQ di III livello: denominato Gestione tecnico-patrimoniale e valorizzazione degli immobili regionali.

Entrambi gli incarichi avranno una durata di tre anni e richiedono competenze specifiche in materia di gestione patrimoniale e fiscale.

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Requisiti e modalità di candidatura

Possono presentare domanda i dipendenti appartenenti all'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato, che prestano servizio presso la Giunta regionale o sono comandati. È previsto il possesso di specifici requisiti culturali e professionali, nonché di un'adeguata esperienza lavorativa nelle funzioni da svolgere.

Data l'urgenza di garantire la regolare esecuzione delle attività, i candidati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria. Le domande pervenute oltre tale termine saranno considerate inammissibili.

Documentazione richiesta

Alla domanda, redatta in carta semplice e indirizzata alla Direzione Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, redatto in PDF/A, conforme al D.P.R. 445/2000, che evidenzi requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed esperienza lavorativa acquisita.

in formato europeo, datato e sottoscritto, redatto in PDF/A, conforme al D.P.R. 445/2000, che evidenzi requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed esperienza lavorativa acquisita. Dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel Capo I Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale allegato all'avviso, da sottoscrivere previa consultazione della nota esplicativa in materia di conflitto di interessi dei dipendenti regionali, disponibile al seguente link.

per i reati previsti nel Capo I Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale allegato all'avviso, da sottoscrivere previa consultazione della nota esplicativa in materia di conflitto di interessi dei dipendenti regionali, disponibile al seguente link. Nulla osta alla mobilità rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento di attuale assegnazione, per i soli candidati non assegnati al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.

rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento di attuale assegnazione, per i soli candidati non assegnati al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio. Copia del documento d'identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere inviata all'indirizzo PEC indicato nell'avviso entro il termine stabilito.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli e per scaricare i modelli, gli interessati possono consultare il sito istituzionale della Regione Calabria o contattare la Direzione Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio. Si raccomanda di leggere attentamente la nota esplicativa sul conflitto di interessi prima di presentare la candidatura.