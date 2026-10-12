Regione Calabria cerca funzionario per coordinare programmi nazionali

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La Regione Calabria ha avviato una procedura interna per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) di terzo livello. La ricerca è rivolta ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato, oppure comandati presso la Giunta regionale. L'incarico, denominato Coordinamento attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei Programmi Nazionali, sarà istituito presso il Settore Politiche per i Giovani, Sport, Nuove economie della Restanza e dell'Innovazione Sociale, afferente alla U.O.A. Istruzione e Sviluppo dei Talenti del Dipartimento Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi.

Requisiti e modalità di partecipazione

I candidati devono essere dipendenti regionali con profilo di Funzionario o Elevata Qualificazione. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato dalla Direzione generale entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale. Sarà necessario allegare a pena di inammissibilità: curriculum vitae datato e firmato, nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza (se proveniente da altro Dipartimento), copia del documento di identità e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e dovere di astensione.

Contesto e opportunità

L'incarico si inserisce in un'area strategica per lo sviluppo regionale, con particolare riferimento alla gestione dei Programmi Nazionali e al coordinamento delle attività di monitoraggio e rendicontazione. La posizione richiede competenze specifiche in materia di programmazione e gestione di fondi, nonché capacità di interfacciarsi con i diversi settori dell'amministrazione. Si tratta di un'opportunità di crescita professionale per i dipendenti interni, che potranno contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente.

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Scadenze e informazioni utili

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato a 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione generale. La selezione avverrà tramite valutazione dei curricula e delle esperienze professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.