Regione Calabria cerca funzionario per edilizia sanitaria
Il Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un dipendente di ruolo o a tempo determinato, inquadrato nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione, da assegnare per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione denominato “Attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo degli interventi di Edilizia Sanitaria delle Aziende del SSR” – 3° livello.
Requisiti e modalità di partecipazione
L'avviso è rivolto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, o determinato, della Giunta regionale o comandati. Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Dipartimento Infrastrutture, all'indirizzo PEC [email protected], entro e non oltre 7 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito della Regione Calabria.
Documentazione richiesta
Alla domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:
- Il curriculum vitae in formato europeo in PDF/A, redatto nel rispetto dei principi fissati con D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., debitamente sottoscritto, da cui si evincano i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali nonché l'eventuale esperienza lavorativa acquisita nelle funzioni da svolgere relativamente all'incarico di Elevata Qualificazione sopra specificato;
- La dichiarazione circa l'insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del codice penale;
- Il nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza;
- Il documento d'identità in corso di validità debitamente sottoscritto.
Informazioni e scadenze
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al Dipartimento Infrastrutture. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata in 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Si invitano i dipendenti interessati a rispettare scrupolosamente i termini e le modalità indicate per evitare l'esclusione.
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