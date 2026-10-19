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Rissa a Nola per una telecamera condominiale quattro arresti

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Rissa a Nola per una telecamera condominiale quattro arresti
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Una banale discussione condominiale si è trasformata in una vera e propria rissa a Nola, in provincia di Napoli. Protagonisti quattro uomini, due dei quali sono finiti in ospedale a causa delle percosse ricevute. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha richiesto l'intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno arrestato i responsabili con l'accusa di rissa aggravata.

La causa della lite: una telecamera installata in area comune

Secondo la ricostruzione dei militari, tutto è nato da un'accesa discussione tra vicini di casa riguardo alla presenza di una telecamera di videosorveglianza installata in una zona condominiale condivisa. Le divergenze sulla legittimità e sull'opportunità dell'impianto hanno fatto degenerare il confronto in una colluttazione violenta, con calci e pugni. Alcuni residenti, spaventati dalla brutalità della scena, hanno chiamato il numero di emergenza 112.

L'intervento dei Carabinieri e i feriti

Sul posto sono giunti i Carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola, che sono riusciti a separare i contendenti e a riportare la calma. Due persone hanno necessitato di cure mediche: una ha riportato la frattura delle ossa del naso, mentre l'altra ha subito contusioni e traumi vari. Entrambi sono stati trasportati presso il pronto soccorso locale per gli accertamenti del caso.

Arresti e provvedimenti

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno arrestato quattro uomini: un padre e un figlio di 64 e 34 anni, e altri due individui di 60 e 41 anni. Tutti dovranno rispondere di rissa. Tre di loro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre il quarantunenne è stato condotto in una camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.

L'episodio riaccende l'attenzione sui conflitti condominiali, spesso innescati da questioni apparentemente banali ma che possono sfociare in violenza. Le forze dell'ordine invitano alla calma e a rivolgersi alle autorità competenti per risolvere le dispute, evitando che queste degenerino.


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