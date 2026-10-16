Roma, controlli straordinari dei Carabinieri: 10 arresti e 2 denunce nel centro storico

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli nel centro storico della Capitale per contrastare i reati predatori e le diverse forme di illegalità. Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Roma Centro, con il supporto dei colleghi del 7° Reggimento "Trentino Alto Adige" di Laives e del 13° Reggimento "Friuli Venezia Giulia" di Gorizia, e con l'ausilio di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Le operazioni hanno interessato in particolare l'area del Colosseo, Largo Gaetana Agnesi e le zone limitrofe.

Bilancio delle operazioni

Nel corso del servizio sono state controllate 423 persone. Il bilancio complessivo è di 10 persone arrestate, di cui 9 in flagranza di reato, e 2 denunciate in stato di libertà. Tra gli arrestati, una donna romena di 21 anni e un uomo romeno di 41 anni sono stati fermati con l'accusa di furto aggravato in concorso: avrebbero sottratto il portafoglio a una turista statunitense. Su un autobus, due cittadini georgiani di 61 e 42 anni sono stati arrestati per aver rubato con destrezza due portafogli e uno smartphone ai danni di due turiste. La refurtiva è stata recuperata e restituita alle legittime proprietarie.

Controlli rafforzati per la sicurezza dei turisti

L'operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto dei reati predatori nelle aree maggiormente frequentate della Capitale. I Carabinieri continueranno a garantire una presenza costante e capillare, anche con l'impiego di assetti specializzati, per assicurare la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che visitano Roma.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza