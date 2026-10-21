Roma, residence abusivi nel quartiere Ostiense: scattano le chiusure della Polizia

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Nel cuore del quartiere Ostiense a Roma, la Polizia di Stato ha scoperto due residence abusivi che, dietro una vetrina online accattivante, nascondevano un'ospitalità irregolare. Le indagini, condotte dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, hanno portato al doppio stop del Questore di Roma, che ha disposto la cessazione immediata delle attività.

Le indagini e la segnalazione

Tutto è partito da una segnalazione riguardante le modalità di identificazione degli ospiti e il rilascio della documentazione fiscale. Gli agenti hanno approfondito e scoperto che le due attività, riconducibili a una donna di 63 anni e a un uomo di 37, entrambi romani, offrivano camere singole in appartamenti autorizzati come locazioni turistiche. In pratica, le strutture operavano come affittacamere senza la prescritta autorizzazione.

La discrepanza tra online e autorizzazioni

Online, gli alloggi comparivano come residence, hotel o bed & breakfast, ma le autorizzazioni erano per la locazione turistica di interi appartamenti. Al momento dei controlli, gli ospiti hanno confermato la situazione: al primo piano, tre giovani turiste avevano prenotato una stanza tramite piattaforma, mentre in un altro appartamento madre e figlia condividevano gli spazi con altre viaggiatrici sconosciute, ciascuna nella propria camera.

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Self check-in e capienza superiore al consentito

Un ulteriore elemento di irregolarità era il sistema di accoglienza: interamente demandato al self check-in, con le chiavi custodite in key box all'esterno delle stanze. Inoltre, la capienza effettiva superava quella dichiarata: ciascun appartamento era stato suddiviso in quattro camere anziché tre, con una capacità ricettiva superiore al limite dei sei posti letto previsti per ogni unità.

Le conseguenze per i gestori

Per i due gestori è scattato il doppio stop del Questore, che ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S. ha ordinato la cessazione immediata delle attività abusive. I provvedimenti resteranno efficaci fino al conseguimento delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettive.