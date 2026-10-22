Sassuolo, Aquilani scioglie i dubbi: le scelte per Como

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Il Sassuolo di Alberto Aquilani si prepara alla trasferta di Como con alcune incertezze di formazione. Il tecnico ha confermato il modulo 4-3-3, ma deve sciogliere due dubbi principali: sulla fascia destra difensiva e a centrocampo.

Difesa: ballottaggio a destra

Sulla corsia destra, Cinquegrano insidia Van Der Brempt per una maglia da titolare. Il giovane ha buone possibilità di riconquistare il posto. Al centro della difesa, invece, sembrano scontate le conferme di Odenthal e Caleta-Car, soprattutto viste le assenze di Idzes. Le alternative sono Walukiewicz e Candè, ma non in condizione ideale.

Centrocampo: Adzic può tornare dal 1'

A centrocampo, Adzic potrebbe tornare titolare al posto di Bakola, con Thorstvedt e Matic a completare il reparto. In attacco, il tridente è confermato: Berardi, Sebastiano Esposito e Laurientè. Da non escludere la sorpresa Volpato, che ha appena rinnovato fino al 2031 e potrebbe ritagliarsi uno spazio.

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Il Sassuolo cerca continuità in un match delicato, con Aquilani che valuta le ultime scelte per affrontare il Como.