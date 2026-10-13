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Serie B Edmundsson e Pezzella squalificati per un turno multe e tre diffidati

Le decisioni dopo la sesta giornata coinvolgono calciatori società allenatori e dirigenti con ammende per Avellino e Carrarese

Sono Andrias Edmundsson dell’Hellas Verona e Giuseppe Pezzella della Cremonese i due calciatori squalificati dopo la sesta giornata di Serie BKT, disputata tra il 9 e l’11 ottobre 2026. Entrambi dovranno scontare una giornata effettiva di gara a seguito delle rispettive espulsioni per doppia ammonizione.

Le decisioni, adottate il 13 ottobre 2026, comprendono anche tre diffide, sanzioni economiche a società e tesserati, ammonizioni per gli allenatori e due squalifiche a carico di dirigenti.

Una giornata di squalifica per Edmundsson e Pezzella

Lo stop di Andrias Edmundsson, dell’Hellas Verona, deriva da una doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo nella giornata che ha visto i veneti perdere 3 a 2 contro il Modena.

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Per Giuseppe Pezzella, della Cremonese, la squalifica è invece conseguenza di una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. La squadra grigiorossa ha concluso il proprio incontro con un pareggio per 0 a 0 sul campo dell’Arezzo.

I due giocatori saranno quindi indisponibili per un turno, una circostanza che richiederà alle rispettive squadre di individuare le alternative per la prossima gara di campionato.

Tre calciatori entrano in diffida

La quarta ammonizione, con conseguente diffida, riguarda tre giocatori, tutti sanzionati per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

Michele Besaggio , Avellino.

, Avellino. Oulai Christian Kouan , Benevento.

, Benevento. Nicholas Rizzo, Ascoli.

Per i tre calciatori il conteggio disciplinare diventa un elemento da tenere sotto controllo in vista dei prossimi impegni.

Multe di duemila euro per Avellino e Carrarese

L’Avellino riceve un’ammenda di 2.000 euro perché un proprio sostenitore ha lanciato un petardo nel recinto di gioco al 16º minuto del primo tempo. La sanzione è stata attenuata in applicazione dell’articolo 29, comma 1, lettera b, del Codice di giustizia sportiva.

Anche la Carrarese viene multata per 2.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato senza giustificazione di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

Per quanto riguarda il materiale pirotecnico introdotto e utilizzato esclusivamente nei settori occupati dai rispettivi sostenitori, sono state esaminate le posizioni di Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, L.R. Vicenza, Modena, Padova e Palermo.

Per queste condotte, in violazione dell’articolo 25, comma 3, non sono state adottate ulteriori sanzioni, salvo il distinto episodio contestato all’Avellino. Sono state riconosciute congiuntamente le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d.

Ammende ai calciatori Molina e Kumi

Salvatore Molina del Südtirol riceve un’ammonizione e un’ammenda di 1.000 euro per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta della prima sanzione, aggravata dal suo ruolo di capitano della squadra.

Per Justin Kumi della Juve Stabia sono state disposte un’ammonizione e un’ammenda di 1.500 euro, anche in questo caso come prima sanzione. Il provvedimento riguarda una simulazione in area di rigore avversaria, con il calciatore che ha finto di avere subito un intervento falloso.

Tutte le ammonizioni per proteste

Oltre al provvedimento che riguarda Molina, tra i calciatori ammoniti per proteste nei confronti degli ufficiali di gara figura Alessandro Bianco del Modena, arrivato alla terza sanzione.

Ricevono invece la prima ammonizione per questa categoria di comportamento:

Alessandro Arena , Arezzo.

, Arezzo. Gianluca Caprari , Padova.

, Padova. Jacopo Seghetti, Empoli.

Ammonizioni per comportamento scorretto verso un avversario

Oltre ai tre giocatori entrati in diffida, il quadro delle ammonizioni comprende sette calciatori alla seconda sanzione:

Vasco Rafael Fortes Lopes , Südtirol.

, Südtirol. Armando Izzo , Avellino.

, Avellino. Filippo Ranocchia , Palermo.

, Palermo. Marco Ruggero , Catanzaro.

, Catanzaro. Francesco Paolo Salvemini , Benevento.

, Benevento. Giacomo Stabile , Südtirol.

, Südtirol. Michael Venturi, Avellino.

Per il Catanzaro, reduce dalla sconfitta interna per 1 a 3 contro il Mantova, il provvedimento riguarda dunque Marco Ruggero, che raggiunge la seconda ammonizione.

Sono invece alla prima sanzione:

Marco Bellich , Juve Stabia.

, Juve Stabia. Matthias Braunöder , Carrarese.

, Carrarese. Rares Catalin Burnete , Südtirol.

, Südtirol. Stefano Cella , Mantova.

, Mantova. Luigi Cherubini , Benevento.

, Benevento. Andrea Favilli , Avellino.

, Avellino. Alex Ferrari , Sampdoria.

, Sampdoria. Mehdi Pascal Marcel Léris , Pisa.

, Pisa. Maxime Jean Roberto Leverbe , L.R. Vicenza.

, L.R. Vicenza. Filippo Oliana , Carrarese.

, Carrarese. Raffaele Romano , Benevento.

, Benevento. Niccolò Squizzato, Virtus Entella.

Ammonizioni per comportamento non regolamentare

Tra i provvedimenti per comportamento non regolamentare in campo, oltre alla sanzione economica inflitta a Kumi, figura la terza ammonizione per Gabriele Parlanti della Carrarese.

Raggiungono la seconda sanzione:

Fahem Benaissa Yahia , Mantova.

, Mantova. Andréa Paul Le Borgne, Hellas Verona.

Ricevono la prima sanzione:

Niccolò Belloni , Carrarese.

, Carrarese. Andrea Belotti , Modena.

, Modena. Leonardo Benedetti , Virtus Entella.

, Virtus Entella. Alberto Cerri , Arezzo.

, Arezzo. Andrea Fulignati , Cremonese.

, Cremonese. Stefano Scognamillo, Benevento.

Ammoniti tre allenatori

I provvedimenti disciplinari coinvolgono anche le panchine. Alessandro Diamanti del Cesena e Fabio Pecchia della Cremonese raggiungono la seconda ammonizione.

Per Paolo Bianco del Pisa viene registrata invece la prima sanzione.

Due giornate a Stefanelli e un turno a Ricchi

Tra i dirigenti espulsi, la sanzione più lunga riguarda Stefano Stefanelli della Juve Stabia, fermato per due giornate effettive di gara.

Al termine dell’incontro, Stefanelli ha contestato l’operato arbitrale con atteggiamento intimidatorio, rivolgendo al direttore di gara un’espressione irriguardosa. L’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.

Paolo Ricchi del Modena riceve invece una giornata effettiva di squalifica. Al 17º minuto del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, ha contestato platealmente una decisione arbitrale. Anche in questo caso l’episodio è stato rilevato dal quarto ufficiale.

I risultati della sesta giornata di Serie BKT

Il turno disputato tra il 9 e l’11 ottobre 2026 si è concluso con i seguenti risultati:

Partita Risultato Arezzo Cremonese 0 a 0 Avellino Sampdoria 4 a 1 Benevento Cesena 2 a 0 Catanzaro Mantova 1 a 3 Empoli Palermo 2 a 4 L.R. Vicenza Pisa 0 a 3 Modena Hellas Verona 3 a 2 Padova Carrarese 0 a 2 Südtirol Ascoli 0 a 0 Virtus Entella Juve Stabia 1 a 1

I risultati sono stati resi noti con riserva di eventuali ulteriori decisioni legate alla verifica della posizione dei calciatori impiegati. Anche i provvedimenti disciplinari restano soggetti a possibili integrazioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.

Le decisioni sono state assunte dal Giudice sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio. Tutte le ammende, comprese quelle inflitte ai tesserati, saranno addebitate sul conto campionato LNPB delle rispettive società.

Leggi QUI il Comunicato ufficiale