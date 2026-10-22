Sicurezza online a Macerata: la Polizia di Stato incontra gli studenti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Polizia di Stato ha incontrato ieri mattina, ai Giardini Diaz di Macerata, oltre 200 studenti delle scuole del territorio nell'ambito della campagna itinerante di educazione alla legalità Una Vita da Social, giunta alla XIV edizione.

L'iniziativa, promossa dalla Polizia Postale, ha coinvolto gli alunni del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi, degli istituti comprensivi Enrico Fermi, Enrico Mestica e Dante Alighieri e dell'Istituto paritario San Giuseppe, offrendo loro un'occasione di confronto sui rischi della rete e sull'importanza di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

Il truck hi-tech e gli specialisti della Polizia

Protagonista della giornata è stato l'Ispettore Truck della Polizia di Stato, allestito con tecnologie di ultima generazione e dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della sicurezza online. Accanto agli specialisti della Polizia Postale, erano presenti anche personale della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, che hanno illustrato agli studenti le rispettive attività attraverso spazi espositivi e momenti di approfondimento.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un dialogo aperto con i ragazzi

La partecipazione dei ragazzi, sorridenti, curiosi e coinvolti, ha contribuito a creare un clima vivace e positivo, favorendo il dialogo con i poliziotti e la condivisione di esperienze e domande. L'iniziativa è stata accolta con soddisfazione anche dai docenti e dagli istituti scolastici coinvolti, che hanno apprezzato l'opportunità di affiancare all'attività didattica un momento concreto di educazione alla legalità e alla sicurezza.

Le autorità presenti

All'iniziativa erano presenti il Prefetto di Macerata, Giovanni Signer, che ha rivolto il proprio saluto agli studenti, e il Questore di Macerata, Dr.ssa Barbara Strappato. Quest'ultima ha sottolineato il valore della comunicazione e della prevenzione rivolte alle nuove generazioni, strumenti fondamentali per accrescere nei ragazzi la consapevolezza dei rischi della rete e promuovere un uso responsabile delle tecnologie digitali.

Con Una Vita da Social, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nell'educazione alla legalità e nella prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo di Internet, affinché i giovani possano vivere la rete con maggiore consapevolezza, attenzione e rispetto degli altri.