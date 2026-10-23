Sicurezza stradale per i più piccoli: l'iniziativa della Polizia Stradale di Vicenza

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Insegnare ai bambini le regole della strada attraverso il gioco e l'esperienza diretta: è questo l'obiettivo dell'iniziativa di educazione stradale promossa dalla Polizia Stradale di Vicenza. L'evento, tenutosi il 22 ottobre 2026, ha coinvolto gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie "Ghirotti" e "S.G. Bosco" di Creazzo, offrendo un percorso formativo completo e coinvolgente.

Un approccio integrato: teoria e pratica

La giornata è stata strutturata in due fasi complementari. La prima, di carattere teorico, si è svolta in aula: gli agenti hanno utilizzato video e immagini esplicative per illustrare i principi fondamentali della sicurezza stradale, con particolare attenzione ai diritti e doveri dei pedoni e dei ciclisti. L'obiettivo era rendere comprensibili anche ai più piccoli concetti come la segnaletica e le norme di comportamento.

In sella per mettere in pratica le regole

Successivamente, l'attività è proseguita all'aperto con un'esercitazione pratica. Gli operatori hanno allestito un percorso con segnaletica stradale all'interno dell'area scolastica, permettendo ai bambini di cimentarsi in bicicletta simulando situazioni tipiche della circolazione urbana. Un modo per applicare le nozioni apprese in un ambiente protetto, sviluppando consapevolezza e responsabilità.

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Un successo educativo

L'iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra i bambini e apprezzamento da parte degli insegnanti, che ne hanno sottolineato il valore formativo per la crescita di una cittadinanza consapevole. Grazie a questo tipo di progetti, la Polizia Stradale di Vicenza contribuisce a diffondere fin dall'infanzia la cultura della sicurezza e del rispetto delle regole.