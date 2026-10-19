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Tragedia sulla E45: l'ispettore Antonio Villani perde la vita in servizio

Redazione
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Un grave lutto ha colpito la Polizia di Stato. Ieri pomeriggio, l'ispettore Antonio Villani è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto in località Borello, lungo la E45, mentre era impegnato in un servizio di scorta ai tifosi dell'Avellino Calcio. L'agente era in servizio per garantire la sicurezza durante il trasferimento dei sostenitori.

Il cordoglio del Capo della Polizia

Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha espresso, a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, la propria vicinanza e il profondo cordoglio alla famiglia dell'ispettore Villani, caduto nell'adempimento del proprio dovere. Un messaggio di solidarietà che sottolinea il sacrificio quotidiano delle forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla E45, all'altezza di Borello. L'ispettore Villani era alla guida di un veicolo di servizio impegnato nella scorta ai tifosi dell'Avellino Calcio, in occasione di una partita. Le cause esatte sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La notizia ha suscitato profondo sgomento tra i colleghi e la comunità locale.

Un servizio per la sicurezza dei tifosi

Il servizio di scorta ai tifosi è un'attività delicata che le forze dell'ordine svolgono regolarmente per prevenire incidenti e garantire l'ordine pubblico durante gli eventi sportivi. L'ispettore Villani stava svolgendo il proprio dovere con dedizione, come testimoniano i colleghi che lo ricordano con stima e affetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la Polizia di Stato e per la comunità.

Reazioni e vicinanza alla famiglia

Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti da parte delle istituzioni e dei cittadini. La tragedia ha unito nel dolore l'intera collettività, che si stringe attorno alla famiglia dell'ispettore Villani. In segno di lutto, sono state sospese alcune attività e sono stati espressi messaggi di solidarietà anche dal mondo dello sport e dalle tifoserie.

La redazione di InfoOggi esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi dell'ispettore Antonio Villani.


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