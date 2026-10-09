Tromba marina devasta la costa del Trapanese: danni e feriti

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Una mattinata di forte maltempo ha interessato la costa del Trapanese, in Sicilia, dove si sono verificate due trombe marine e violenti vortici di vento. I fenomeni hanno provocato ingenti danni a edifici, automobili e coltivazioni nelle zone di Marsala e Petrosino.

Marsala: scuola danneggiata e bambini feriti

A Marsala, la scuola De Gasperi è stata colpita mentre le lezioni erano in corso. Il forte vento ha danneggiato la struttura, causando ferite a diversi bambini. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi per prestare assistenza agli alunni e al personale scolastico.

Petrosino: auto sbalzata in un burrone, due feriti gravi

A Petrosino, un'auto è stata sollevata dai vortici di vento e sbalzata in un burrone. Due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

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Danni diffusi e interventi di emergenza

Le raffiche hanno causato danni anche ad altre abitazioni e attività agricole della zona. Le autorità locali stanno effettuando una prima stima dei danni, mentre i vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro per ripristinare la sicurezza e aiutare la popolazione.

L'evento meteo, di particolare intensità, riaccende l'attenzione sui fenomeni estremi sempre più frequenti anche nel Mediterraneo.