Truffa del noleggio auto online: denunciati due uomini dopo la segnalazione di un anziano

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Un raggiro online ai danni di un uomo ultrasettantenne ha portato alla denuncia di due persone da parte dei Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. L'indagine, avviata dopo la querela della vittima, ha permesso di identificare un trentenne di origini straniere e un quarantanovenne residente in Campania, ritenuti responsabili di truffa.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito, l'anziano aveva cercato su una pagina web un'auto da noleggiare per alcuni giorni. Attirato dall'offerta, ha effettuato diversi bonifici bancari per un totale superiore a 800 euro. Tuttavia, non ha mai ricevuto il contratto di noleggio né alcuna conferma della prenotazione. Insospettito, si è rivolto ai canali ufficiali della società di noleggio, scoprendo così di essere stato vittima di una frode telematica.

Le indagini e le accuse

I militari hanno condotto specifici accertamenti che hanno portato all'identificazione dei due presunti autori. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati informatici svolte dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, costantemente impegnato nella tutela dei cittadini contro i crimini contro il patrimonio.

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I consigli dell'Arma per evitare le truffe online

Alla luce di questo episodio, l'Arma dei Carabinieri rinnova l'invito a prestare la massima attenzione durante le transazioni telematiche. In particolare, raccomanda di:

Verificare sempre l'attendibilità dei siti web e la correttezza dei domini prima di effettuare pagamenti o comunicare dati personali.

Diffidare di offerte economiche eccessivamente vantaggiose e di modalità di pagamento non tracciabili o non convenzionali.

Contattare tempestivamente i canali di assistenza ufficiali delle aziende in caso di dubbi.

Rivolgersi subito alle Forze dell'Ordine in presenza di qualsiasi anomalia.

Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall'Autorità Giudiziaria.