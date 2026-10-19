Truffa online a Monza: tre donne denunciate per falsi guadagni facili

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I Carabinieri della Stazione di Meda hanno denunciato tre donne per truffa in concorso legata a una falsa promessa di guadagni facili online. L'operazione, conclusa lo scorso 14 ottobre, ha portato al deferimento in stato di libertà delle tre indagate: una 22enne di Vimercate e due giovani di 30 e 17 anni residenti a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le accuse riguardano una truffa online ai danni di una 26enne del posto, che ha sporto denuncia lo scorso giugno.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata attirata da un annuncio sui social network che prometteva guadagni facili e immediati attraverso un'applicazione di investimenti online. Dopo aver contattato la donna su una piattaforma di messaggistica istantanea, le indagate l'avrebbero convinta a effettuare un primo bonifico di 298 euro su una carta ricaricabile, illudendola di aver già maturato una vincita. Successivamente, con la scusa di dover sbloccare premi sempre più alti, le tre donne l'avrebbero indotta a versare altri 1.088 euro su un diverso conto corrente. Solo dopo l'ennesima richiesta di denaro, la vittima ha capito di essere stata raggirata e si è rivolta ai Carabinieri.

Le indagini e le responsabilità

Grazie a tempestivi accertamenti informatici e bancari, i militari sono riusciti a seguire le tracce telematiche del denaro e a risalire all'identità delle tre donne, risultate intestatarie o comunque fruitrici dei conti correnti e delle carte prepagate utilizzate per ricevere i pagamenti illeciti, per un importo complessivo di 1.386 euro. Le tre dovranno ora rispondere del reato di truffa in concorso davanti alle competenti Autorità Giudiziarie, ordinaria e minorile. L'episodio riaccende l'attenzione sui pericoli delle truffe online e sull'importanza di verificare sempre l'attendibilità delle offerte di guadagno prima di fornire dati personali o effettuare pagamenti.

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