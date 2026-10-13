Trump e il cessate il fuoco fantasma tra Russia e Ucraina
In una serie di scambi con i giornalisti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito con fermezza che Russia e Ucraina avrebbero concordato un cessate il fuoco, nonostante le smentite ufficiali da entrambe le parti. Le sue risposte, apparentemente contraddittorie, gettano luce sulle dinamiche di comunicazione in un conflitto che continua a mietere vittime.
Un accordo annunciato e smentito
Alla domanda di un reporter che faceva notare come né Mosca né Kiev avessero confermato l'intesa, Trump ha risposto: "Loro hanno concordato. Sa perché? Perché io ho detto: 'Voi dovete concordare'. Ecco perché". Una spiegazione che sembra più un atto di volontà che una constatazione di fatto, ma che rivela la strategia del tycoon: pressare le parti affinché si siedano al tavolo.
Violazioni e accuse incrociate
Quando il giornalista ha riferito di una violazione del cessate il fuoco da parte russa nella notte, Trump ha replicato: "Ci sono state violazioni da entrambe le parti". Una posizione che non prende le difese di nessuno, ma che implicitamente ammette che l'accordo non è pienamente rispettato. Del resto, in ogni tregua i primi giorni sono i più delicati.
La questione energetica
Il reporter ha poi sottolineato che il presidente ucraino Zelensky sostiene il cessate il fuoco nel settore energetico, mentre Putin no. Trump ha commentato: "Penso che entrambi lo sostengano". Anche qui, la sua affermazione contrasta con le dichiarazioni pubbliche del Cremlino, ma potrebbe riflettere colloqui privati di cui non siamo a conoscenza.
Quale verità?
Le parole di Trump lasciano intendere che dietro le quinte si stia lavorando a un'intesa, ma le smentite ufficiali e le violazioni sul campo rendono il quadro tutt'altro che chiaro. Forse l'accordo esiste solo nella mente del presidente americano, o forse è una mossa diplomatica per forzare la mano. Resta il fatto che, mentre i leader discutono, la popolazione continua a soffrire.
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