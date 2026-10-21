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“Un Mare di Inclusione” a Marina di Cecina: oltre 50 partecipanti tra mare, tartarughe e biodiversità

Gli atleti dell’ASD Efesto e i ragazzi dell’APS “6 il mio amico speciale” protagonisti della tappa toscana del progetto di Ambiente Mare Italia “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta”

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Oltre cinquanta persone hanno partecipato ieri, a Marina di Cecina, alla tappa toscana di “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta”, il progetto nazionale promosso da Ambiente Mare Italia – AMI per offrire alle persone con disabilità esperienze di benessere, relazione e condivisione a diretto contatto con la natura. Protagonisti della giornata sono stati gli atleti dell’ASD Efesto e i ragazzi dell’APS “6 il mio amico speciale”, che, accompagnati dai volontari di Ambiente Mare Italia e dai biologi di TartAmare, hanno vissuto un’intera giornata alla scoperta dell’ambiente costiero di Marina di Cecina, delle sue bellezze e della sua straordinaria biodiversità.



Uno dei momenti più suggestivi è stato dedicato alla conoscenza delle tartarughe marine. I partecipanti hanno potuto visitare il tratto di litorale nel quale, nel corso dell’anno, le tartarughe hanno deposto le proprie uova e conoscere più da vicino il loro ciclo di vita, le caratteristiche della nidificazione e le attenzioni necessarie per tutelare una specie così affascinante e, nello stesso tempo, così vulnerabile. L’esperienza è poi proseguita tra la costa e la pineta di Marina di Cecina, in un percorso pensato non come una semplice visita naturalistica, ma come un’occasione per vivere la natura attraverso i sensi, la curiosità, l’incontro e la relazione.



Ad accompagnare i partecipanti durante parte della giornata sono stati anche due pony e un levriero, condotti dagli operatori dell’ASD Helios, che hanno contribuito a rendere ancora più coinvolgente e partecipata l’esperienza. Nel corso dell’iniziativa è intervenuta anche la Sindaca di Cecina, Lia Burgalassi, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, ringraziando i partecipanti, Ambiente Mare Italia e tutte le associazioni coinvolte. La sindaca ha inoltre annunciato che uno degli atleti dell’ASD Efesto rappresenterà l’associazione agli Special Olympics in programma a Santiago del Cile nel 2027, un riconoscimento accolto con grande entusiasmo da tutti i presenti. Al termine della giornata, ai partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e i gadget realizzati nell’ambito del progetto “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta”. Tra questi anche il Diario di Bordo, pensato per accompagnare ciascun partecipante nel racconto delle esperienze vissute durante il progetto e che, anche a Marina di Cecina, ha consentito ai ragazzi di fermare attraverso parole, pensieri e immagini i momenti più belli della giornata.



L’iniziativa toscana si inserisce nel percorso nazionale di “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta”, che sta coinvolgendo progressivamente associazioni e persone con disabilità in numerose regioni italiane, attraverso esperienze differenti ma unite da un medesimo principio: utilizzare il contatto con il mare, gli ambienti naturali e la biodiversità come occasione di benessere, scoperta, relazione e valorizzazione della persona.



Alessandro Botti: «La natura può diventare uno straordinario spazio di benessere e di affermazione della persona». «I risultati che stiamo raccogliendo con “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” stanno andando oltre le nostre aspettative. Abbiamo già coinvolto oltre un centinaio di ragazzi in diverse regioni italiane e le esperienze che stiamo vivendo sui territori ci confermano ogni giorno il valore di questo progetto. Il mare, la natura e la straordinaria ricchezza della biodiversità possono rappresentare strumenti molto efficaci di benessere, relazione e affermazione per le persone con disabilità. Ma il valore più profondo nasce dalla possibilità di vivere queste esperienze insieme, condividendo emozioni, curiosità e momenti che diventano patrimonio comune. La giornata di Marina di Cecina ne è stata una bellissima testimonianza: conoscere il mondo delle tartarughe, attraversare la pineta, entrare in relazione con gli animali e scoprire la biodiversità del territorio significa offrire occasioni nelle quali ogni persona possa sentirsi protagonista dell’esperienza che sta vivendo».