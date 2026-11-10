Che classe!: amicizia, unicità e condivisione al centro del Concorso di Scrittura Creativa del FATF

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Anche quest’anno il FATF - Franco Agostino Teatro Festival apre le porte alla creatività di studenti e studentesse delle scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia invitandoli a partecipare con un racconto inedito al Concorso di Scrittura Creativa “Mara Zanotti”, dedicato alla giornalista cremasca, prematuramente scomparsa, amica del FATF, che per anni ha raccontato con passione la cultura, la scuola e gli spettacoli del territorio.

L’amicizia, il piacere di fare gruppo e trascorrere del tempo insieme, ciascuno con le proprie differenze e unicità: è intorno a questi valori che prende forma Che classe!, il tema della 29esima edizione del FATF e filo conduttore di tutti i progetti della stagione, dal Concorso di Scrittura Creativa al festival di teatro Rassegna Concorso fino alla Festa di Piazza a Crema.

Una classe non è soltanto un’aula in cui trascorrere del tempo tra i banchi di scuola, ma un piccolo mondo in cui crescere insieme. È la prima comunità al di fuori della famiglia, un luogo di incontri, amicizie, scoperte e nuove sfide, dove imparare a conoscersi, aiutarsi e a fare squadra; un microcosmo in cui ciascuno è unico e indispensabile e le differenze non sono un ostacolo, ma una ricchezza che completa il gruppo, proprio come i pezzi di un puzzle. E allora Che classe! diventa molto più di un’esclamazione: è il modo per dire che è bello stare insieme e condividere avventure senza lasciare indietro nessuno, ma è anche un'espressione che richiama l'eleganza di un gesto, la bravura di chi sa mettersi in gioco, il talento e l'energia di chi si impegna per raggiungere un traguardo.

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È a partire da questo spunto che il Franco Agostino Teatro Festival invita gli studenti di tutta Italia - dagli 11 ai 20 anni - a scrivere un racconto sul tema, declinandolo secondo molteplici significati e punti di vista. Gli elaborati sono suddivisi in due sezioni: Under 14 dedicata alle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori) e Scrittori in erba rivolta alle scuole secondarie di secondo grado (medie superiori).

Sul sito www.teatrofestival.it è possibile trovare il bando di concorso con tutte le informazioni e il modulo da compilare per partecipare entro le ore 12:00 del 18 gennaio 2027.

“Con il tema di quest’anno Che Classe! ci piace invitare ragazzi e ragazze a giocare con i diversi significati di questa espressione: dalla classe come luogo di incontro e condivisione, dove nascono amicizie e si impara a stare insieme, alla classe intesa come talento, stile, personalità e capacità di distinguersi” commenta Gloria Angelotti, Presidente del Franco Agostino Teatro Festival. “Attraverso la scrittura vogliamo dare ai giovani la possibilità di interpretare liberamente il tema, raccontando esperienze reali o immaginate, per far emergere il loro sguardo sulle relazioni e sul mondo che li circonda”.

Partecipando al Concorso, i giovani autori hanno la possibilità di vedere il proprio lavoro pubblicato in un volume che raccoglie i racconti dei finalisti e dei vincitori, distribuito ai presenti nel corso della serata di premiazione. A una giuria composta da scrittori, giornalisti ed esperti, insieme ai rappresentanti del FATF, del Comitato Soci Coop e dell’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema - promotori del progetto - l’incarico di leggere e valutare gli elaborati, sottoposti poi al giudizio finale di Barbara Cortinovis, scrittrice bergamasca e Presidente di Giuria di questa edizione. Autrice del romanzo d’esordio Il barattolo dei pastelli ambientato nel mondo della scuola, il libro affronta il bullismo, la solitudine e la fragilità emotiva, interrogandosi sul ruolo degli adulti spesso in bilico tra capire quando intervenire, come farlo nel modo giusto, o lasciare ai ragazzi la possibilità di affrontare le proprie difficoltà. A lei il compito di scegliere il vincitore o la vincitrice di ciascuna sezione nel corso della serata di premiazione del 14 aprile 2027, nella Sala Pietro Da Cemmo del Centro Culturale Sant'Agostino di Crema (Piazzetta Winifred Terni de Gregorj 5).

Per partecipare al Concorso di Scrittura Creativa è necessario iscriversi, compilare il modulo e caricare il proprio elaborato tramite appositi form:

Modulo scuole secondarie I grado: https://forms.gle/zFT4WHhXnp2wjbdU6

Modulo scuole secondarie II grado: https://forms.gle/TAhwvdGjh3e9AWeU7

Altri dettagli sul sito www.teatrofestival.it, sulla pagina Instagram fatfcrema e Facebook Franco Agostino Teatro Festival. Per maggiori informazioni: [email protected]

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