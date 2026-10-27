La Zuppa della Bontà di Progetto Arca: una scelta buona e giusta con i prodotti di Libera Terra

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Fondazione Progetto Arca torna nelle piazze italiane con i suoi volontari per sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle persone senza dimora e raccogliere fondi per offrire pasti caldi durante l’inverno, promuovendo al tempo stesso una cultura della legalità: quest’anno, infatti, le zuppe distribuite sono prodotte da Libera Terra cioè realizzate con materie prime provenienti da terreni confiscati alle mafie, restituiti alla collettività e trasformati in opportunità di riscatto sociale ed economico.

L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle ore 10.30 alle 19, nelle piazze di 7 città: Milano, Torino, Padova, Genova, Roma, Napoli e Bari.

Sul sito di Progetto Arca è presente l’elenco completo delle piazze in ogni città: https://www.progettoarca.org/7-e-8-novembre-la-zuppa-della-bonta-con-libera-terra/

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Nei gazebo allestiti nelle piazze i volontari consegnano ai cittadini una confezione di Zuppa della Bontà in cambio di una donazione minima di 5 euro. I fondi raccolti sono dedicati al sostegno in strada delle persone fragili nelle città coinvolte e, in particolare, alla distribuzione di pasti caldi durante l’inverno grazie alle Cucine mobili, foodtruck che hanno la possibilità di conservare il cibo caldo per distribuirlo nelle strade delle aree urbane.

La Zuppa della Bontà, da cucinare a casa, è disponibile in 3 varianti: zuppa di lenticchie e farro, zuppa di ceci ai cereali e farro perlato. Tutte e 3 le confezioni sono realizzate con prodotti da agricoltura biologica certificata, frutto del lavoro delle cooperative Libera Terra sui terreni sottratti alle mafie coinvolgendo altri agricoltori biologici del Sud Italia che ne condividono gli stessi principi, dando così vita a un sistema economico virtuoso e sostenibile basato sulla legalità.

“Siamo orgogliosi di tornare in piazza quest’anno con la Zuppa della Bontà che è ancora più preziosa perché unisce il nostro impegno nella lotta alla povertà a quello per la lotta alla legalità. Il sostegno che ogni inverno doniamo alle persone più fragili offrendo loro un pasto caldo e nutriente, grazie ai fondi raccolti nelle piazze italiane, si arricchisce con un impegno di giustizia. - commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - Un grazie sincero a tutti i volontari che rendono possibile ogni inverno tutto questo”.