Vino, tartufo e fagiolo poverello: Mormanno celebra i sapori del Pollino con “Sorsi e storie di bellezza”

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C'è una Calabria che non si limita a raccontarsi: si respira, si assapora, lascia il segno. È nel profumo della terra dopo la pioggia, nell'aroma intenso del tartufo che richiama il cuore dei boschi, nel gusto autentico del fagiolo poverello, nella profondità di un vino che racchiude il carattere di un paesaggio. È nelle mani di chi coltiva, nei gesti antichi tramandati di generazione in generazione, nelle pietre dei borghi che custodiscono storie e nella bellezza ostinata di una terra che continua a sorprendere. Questa Calabria ha il volto di Mormanno, il respiro del Pollino e una storia che merita di arrivare lontano. Dal 22 al 25 ottobre 2026, la Galleria Salvatore D’Alessandro ospiterà "Sorsi e storie di bellezza", una kermesse che promette di trasformare il territorio in un'esperienza da vivere, prima ancora che in una destinazione da visitare. Quattro giorni in cui il gusto incontrerà la cultura, la tradizione dialogherà con l'innovazione e le eccellenze agroalimentari si intrecceranno con cinema, comunicazione, musica e alta moda. Non una semplice vetrina di prodotti tipici, ma un viaggio nell'anima di una comunità. Perché dietro ogni sapore c'è una storia, dietro ogni prodotto un territorio, dietro ogni tradizione un patrimonio di conoscenze che merita di essere preservato e consegnato al futuro. A Mormanno, produttori, chef, esperti, istituzioni e artisti saranno chiamati a raccontare una Calabria autentica, capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di aprirsi a nuove prospettive.

Il fagiolo poverello porterà in tavola la memoria della civiltà contadina; il tartufo evocherà il mistero e la ricchezza del sottobosco; i vini del comprensorio accompagneranno il racconto di paesaggi, stagioni e culture agricole. E poi le cucine si animeranno, le piazze diventeranno luoghi d'incontro, le strade si trasformeranno in itinerari sensoriali e il palcoscenico accoglierà i molteplici linguaggi della creatività. È qui che risiede la forza di "Sorsi e storie": fare della bellezza un'esperienza che si può vedere, ascoltare, toccare e assaporare. E dimostrare che valorizzare un territorio significa, prima di tutto, dare voce a chi lo rende unico. A guidare questa visione è la Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, che firma la direzione artistica della manifestazione con il patrocinio della Regione Calabria, del GAL Pollino, di Arsac e del Comune di Mormanno. Il progetto è finanziato con risorse POC 2014-2020 – A.Z. 683.

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«Il nostro obiettivo non è soltanto promuovere le eccellenze del territorio, ma farne conoscere fino in fondo il valore e l’unicità. Sono tesori che abbiamo imparato ad apprezzare e che, proprio per questo, meritano di essere raccontati sempre di più e a un pubblico sempre più ampio. È questa la visione da cui nasce "Sorsi e storie di bellezza": affiancare alla degustazione delle produzioni del Pollino momenti di approfondimento e confronto, per comprenderne non solo il gusto, ma anche la cultura e il patrimonio di saperi che custodiscono», spiegano Carmelo Ambrogio e Linda Suriano.

Una dichiarazione che mette a fuoco l'anima del progetto: non una semplice vetrina di sapori, ma un percorso di conoscenza. Perché dietro ciò che mangiamo ci sono scelte, responsabilità, cultura e modelli di sviluppo. E riscoprire il valore di un alimento significa anche imparare a riconoscere il valore della terra che lo produce.

La giornata inaugurale, giovedì 22 ottobre, accompagnerà i visitatori in una passeggiata sensoriale a cura di Luigi Perrone. I partecipanti saranno accompagnati lungo percorsi scanditi da narrazioni e interventi artistici. Il paesaggio non resterà sullo sfondo: entrerà nell'esperienza, detterà il ritmo, suggerirà emozioni.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 9.00, Luigi Perrone guiderà i visitatori alla scoperta del borgo di Mormanno, in un itinerario tra architetture, memorie e scorci che raccontano la storia e l’identità del luogo. La visita attraverserà il suggestivo centro storico, toccando il Duomo, il Belvedere e le botteghe del borgo, per immergersi nelle tradizioni e nel patrimonio culturale di una comunità ricca di fascino. Alle 16.30, il taglio del nastro segnerà l'inaugurazione ufficiale di "Sorsi e storie di bellezza", alla presenza delle rappresentanze istituzionali e del sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra. Da quel momento, la kermesse entrerà nel vivo con un programma che metterà al centro il rapporto tra cultura gastronomica, produzione agricola e sviluppo locale con il talk tra Domenico Pappaterra, presidente del GAL Pollino, e Michele Giacomantonio, direttore de "iCalabresi.it".

Il programma darà spazio a tre momenti di approfondimento con Teresa Maradei (presidente della Condotta Slow Food Valle del Mercure Pollino), Carlo Pontevolpe (referente del Presidio Slow Food della Cipolla bianca di Castrovillari) e Carmine Sirufo (docente di enogastronomia e sommelier). Protagonisti del confronto saranno il vino, il tartufo e il fagiolo poverello, eccellenze che raccontano l’essenza del Pollino e il legame profondo tra una comunità e la sua terra. L’iniziativa andrà oltre la dimensione del gusto, affrontando temi cruciali come la valorizzazione delle produzioni locali, la tutela della biodiversità e la promozione di una maggiore consapevolezza alimentare. Un’occasione per riflettere sull’importanza di custodire le tradizioni, preservandone il valore e mantenendole vive nel tempo. E poi arriverà il momento in cui il racconto prenderà forma davanti agli occhi e al palato del pubblico con lo show-cooking a cura degli chef Francesco Armentano e Catia Corbelli. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Pollino, seguita dal concerto dei TeA – Tradizione Animazione e dj set, per celebrare la ricchezza dei sapori e delle sonorità del territorio.

Sabato 24 ottobre, alle ore 16.30, il programma proseguirà alla Galleria Salvatore D’Alessandro con la proiezione del docufilm "L’Oro Rosso". A seguire, un talk con le registe Mariella Rotondaro e Marianna Sartore approfondirà i temi del film e il suo legame con il territorio. Il cinema si inserirà così nel racconto della manifestazione, dando voce alle identità produttive e culturali e valorizzando il potere delle immagini di custodire storie, memorie e tradizioni.

Successivamente, ci sarà una tavola rotonda alla presenza di Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno, per affrontare le prospettive del borgo e il ruolo della cultura, del turismo e delle produzioni locali nella valorizzazione del territorio. Sarà quindi Carmelo Ambrogio, direttore artistico della manifestazione, a dare voce al progetto "Sorsi e storie di bellezza", ripercorrendone la visione e il filo conduttore. Un'idea che mette in relazione mondi apparentemente distanti- gastronomia, paesaggio, cinema, comunicazione, moda e spettacolo- per dimostrare quanto possano rafforzarsi a vicenda quando condividono un obiettivo: raccontare l'identità di un luogo. Seguirà l'intervento di Lenin Montesanto (intervistato dal giornalista Alfonso Bombini) dedicato al marketing territoriale e allo storytelling che diventano così strumenti per dare voce a ciò che spesso resta ai margini: la storia di un produttore, il valore di una coltivazione, la memoria di una ricetta, l'unicità di un paesaggio. La giornata si chiuderà nel segno della convivialità, con show-cooking degustazioni e il concerto de "I Freschi di Zona". Dopo il viaggio nei sapori, nelle storie e nelle identità del territorio, il sipario si aprirà sul Galà della Bellezza, l'appuntamento conclusivo che domenica 25 ottobre unirà moda, musica, arte e spettacolo. Un finale di forte impatto scenico, pensato per portare a Mormanno personalità del mondo creativo e intrecciare il fascino della passerella con il racconto culturale della manifestazione. Lo stilista di fama internazionale Ivan Donev porterà in passerella le sue raffinate creazioni, espressione di eleganza, ricerca e visione artistica. A impreziosire la sfilata saranno anche alcune creazioni del progetto “Abiti da gustare”, firmato Moda Movie, un originale percorso creativo che intreccia moda e cultura, trasformando il linguaggio sartoriale in un racconto di bellezza, identità e suggestioni del territorio. Accanto alla moda, il programma coinvolgerà il fotografo Daniele Luxardo e il regista Luca Lucini, autore di numerosi lungometraggi, tra cui "Tre metri sopra il cielo". Presenti anche Sante Orrico, fondatore del festival Moda Movie, realtà che ha costruito un dialogo tra moda, cinema e valorizzazione dei talenti, e Linda Suriano (esclusivista regionale Miss Italia Calabria). L'evento, accompagnato da interventi musicali, intrattenimento e premiazioni, porterà il pubblico dentro un universo in cui creatività, immagini e linguaggi artistici si incontrano. Ma il Galà non sarà una parentesi separata dal resto della manifestazione: sarà l’approdo di un viaggio che, dal 22 al 25 ottobre, intreccerà sapori, cultura, tradizioni e bellezza, svelando le numerose sfumature del Pollino. E quando l’ultimo calice sarà vuoto, resterà il gusto di una Calabria ancora tutta da scoprire: un sorso di memoria, un brindisi al futuro, una storia che continua anche dopo l’ultimo assaggio.

Ufficio stampa Denise Ubbriaco