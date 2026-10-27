ARTE LAGUNA PRIZE: 240 artisti internazionali all’Arsenale Nord di Venezia

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Dal 6 al 29 novembre 2026, la mostra dedicata ai finalisti della 20° e della 21° edizione riunirà opere provenienti da oltre 50 paesi. I vincitori assoluti saranno annunciati durante l’opening il 6 novembre.

Venezia, Ottobre 2026 – Tutto pronto per l’apertura di uno degli appuntamenti più attesi dell'arte contemporanea internazionale. All'Arsenale Nord di Venezia, le opere dei 240 artisti finalisti della 20° e 21° edizione di Arte Laguna Prize sono pronte a svelarsi al pubblico. Le opere selezionate restituiscono una fotografia plurale dell’arte contemporanea; dove identità, memoria, ambiente, IA e tecnologia, corpo e nuove forme di relazione dialogano e si interrogano fra loro.

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Un percorso da seguire

L'esposizione all'Arsenale rappresenta il culmine di un lungo viaggio che ha visto il coinvolgimento di migliaia di candidati da tutto il mondo.

Il momento più emozionante e carico di suspense è fissato per venerdì 6 novembre, alle ore 17:00, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione. Fino all'ultimo secondo due nomi rimarranno segreti. Infatti, solo durante l'opening, il pubblico e la stampa potranno scoprire dal vivo i due vincitori assoluti delle due edizioni, celebrando gli artisti in una cornice unica.

Visita la mostra

Dove: Arsenale Nord, Venezia

Quando: dal 7 novembre al 29 novembre

al Orari: Tutti i giorni, dalle 10:00 alle 18:00

alle Opening e cerimonia di premiazione: 6 novembre , ore 17:00

, ore Come arrivare: In vaporetto (ACTV) dalla stazione usufruendo delle linee 4.1 e 5.2 con fermata di riferimento Bacini – Arsenale Nord. A piedi tramite la suggestiva passerella pedonale partendo da Campo della Celestia. Dall’aeroporto con Alilaguna Linea Blu ogni 30’ con fermata Bacini Arsenale Nord.

Premi Speciali: oltre Venezia

Accanto ai riconoscimenti assoluti, Arte Laguna Prize ha annunciato i vincitori dei Premi Speciali di entrambe le edizioni. Questi premi sono nati grazie alla stretta collaborazione con aziende, fondazioni, gallerie, residenze artistiche e istituzioni culturali internazionali, che aprono nuove strade e possibilità di proseguire la ricerca artistica oltre l’Italia.

Nelle assegnazioni della 20°edizione, i partner che hanno selezionato e premiato gli artisti sono stati MoCA Association, BigCi, LITIX Spa, CiAL, NY20+, Ventana, Ghisolana Winery, Artorale, Al-Tiba9, ASEM Italia Odv, IL CERCHIO, Venice Design Week, MAMAM Museum.

Invece, per quanto riguarda la 21° edizione, sono stati di nuovo MoCA Association, BigCi, LITIX Spa e NY20+ a cui si sono aggiunti altri importanti partner The Swatch Art Peace Hotel, FOMAS Group, Château de Leignon, LAB852, Estudio Rambar, Culver City Art Foundation, Gabe Tenute, Galata – Museo del Mare, Gallery Studio 76, Crossing Art e l’Università Ricardo de Palma.

Per consultare tutti i vincitori e le singole opportunità offerte dai partner: 20°edizione e 21°edizione.

Due giurie, due sguardi sull’arte

I 240 finalisti sono stati selezionati da due giurie internazionali composte da curatori, direttrici e direttori di musei e gallerie, ricercatori, critici e professionisti da Europa, Asia e Americhe. Le commissioni hanno valutato qualità della ricerca, originalità nel linguaggio, solidità progettuale e capacità di confrontarsi con il presente.

Per la 20°edizione, la giuria ha riunito personalità quali Xiaoyu Weng, curatrice di Documenta 16 e direttrice artistica di Art in General a New York; Michal Novotný della Galleria Nazionale di Praga; Kostas Stasinopoulos curatore, scrittore e direttore presso Kyklos – Centre of Arts and Cultures in Grecia; ed Emiliano Valdés, curatore indipendente e viceministro della Cultura in Guatemala; Jemima Kulumba, co-fondatrice della Biennale of Women in art (WIA); Mario Nanni, designer, e fondatore dello studio marionanni e del Museo Virgola di Bologna; e Anastasia Dawson, curatrice indipendende e consulente d’arte a Dubai.

La 21°edizione ha visto la partecipazione nella giuria, oltre alla già nominata Jemima Kulumba, di Sarah Crowe, curatrice indipendente, scrittrice e ricercatrice; Yuko Hasegawa, ex-direttrice del 21st Century Museum of Contemporary Art di Kanazawa e del Museum of Contemporary Art di Tokyo (MOT), nonché una delle curatrici e storiche dell'arte più influenti e rinomate del Giappone; Wang Chunchen, curatore del padiglione della Cina alla 55° Biennale di Venezia nel 2013 e professore presso il CAFA Art Museum; Hélio Menezes, co-curatore della celebre Biennale di San Paolo nel 2023, ed ex-direttore del Museu Afro Brasil Emanoel Araujo a San Paolo; Gianluigi Ricuperati, fondatore e direttore dell'Institute for Production of Wonder e di Nova Express; e infine Linzi Stauvers, direttrice artistica alla Ikon Gallery di Birmingham.

I profili completi sono disponibili nella pagina della giuria della 20°edizione e della 21°edizione.

I nomi e le opere dei finalisti sono disponibili nella pagina Archivio dedicata di Arte Laguna Prize. Dal 6 novembre, però, all’Arsenale Nord questi elenchi diventano spazio, materia e presenza; dove il pubblico può incontrare dal vivo le opere e gli artisti del presente.

Contemporaneamente alla Mostra dei Finalisti aprirà l'evento collaterale ufficiale di Arte Laguna Prize, dal titolo "New Horizons": una mostra collettiva visitabile fino al 29 Novembre presso la Tesa 98 dell'Arsenale Nord di Venezia.



ARTE LAGUNA PRIZE

INAUGURAZIONE VENERDÍ 6 NOVEMBRE

ore 17 apertura

ore 17 - 19 live performances

ore 19 – 20:15 cerimonia di premiazione



La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a 29 Novembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18

Info: https://artelagunaprize.com/it/mostra-2026/