Vibo Valentia, danneggiati due camion diretti alla protesta degli autotrasportatori

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A Vazzano e vicino allo svincolo di Pizzo, pneumatici squarciati e mezzi costretti a fermarsi. I proprietari hanno presentato denuncia; la Polizia di Stato indaga.

Due episodi nel Vibonese

Due camion diretti ai presidi della protesta degli autotrasportatori in Calabria sono stati danneggiati nelle prime ore di sabato 17 ottobre. In entrambi i casi, gli pneumatici sono stati squarciati, impedendo ai mezzi di proseguire il viaggio.

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Il primo episodio è avvenuto a Vazzano, dove il camion è stato fermato lungo la strada. Persone non ancora identificate avrebbero danneggiato le gomme e si sarebbero poi allontanate.

Un fatto analogo è stato segnalato nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Pizzo. Anche il secondo camion era diretto alla mobilitazione degli autotrasportatori.

Denunce e indagini in corso

I proprietari dei mezzi hanno presentato denuncia alle autorità. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dei due danneggiamenti e cercando di identificare i responsabili.

Al momento non è chiaro quale sia il movente né se gli episodi siano collegati. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze in cui sono stati presi di mira i camion diretti ai presidi della protesta, legata al caro carburanti.