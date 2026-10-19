📋 Descrizione Prodotto

Logitech G G305 X SUPERLIGHT, mouse gaming wireless | Per PC, ricaricabile, ultraleggero 61 g, sensore HERO 44K, LIGHTSYNC RGB, 6 pulsanti, LIGHTSPEED, Bluetooth, Mac/PC - Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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