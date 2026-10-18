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Philips Sonicare for Kids spazzolino elettrico sonico - per bambini dai 3 anni in su, 2 modalità delicate, timer con audio da 2 minuti, 2 testine mini, verde acqua, modello HX6500/23

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color Verde Acqua
releaseDate 2026-06-23T00:00:01Z
size 1 unità (Confezione da 1)
unitCount 1

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