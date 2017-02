InfoOggi.it

05/02/2017, di Redazione

ROMA, 5 FEBBRAIO - "A Roma va fatto lo stadio, famo 'sto stadio. Non solo a Roma, gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia. Questo e' l'argomento di oggi". Lo ha detto l'allenatore dell'As Roma, Luciano Spalletti, durante una sua brevissima irruz Leggi tutto...