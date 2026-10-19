Aggressione e rapina a Napoli in piazza Garibaldi un uomo ferito

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Un episodio di violenza ha scosso la zona di piazza Garibaldi a Napoli, dove nella serata di ieri un uomo di 50 anni di origini senegalesi è rimasto ferito durante una presunta rapina. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone nei pressi di piazza Principe Umberto, non lontano dalla stazione centrale.

La dinamica dell'aggressione

Stando alle prime informazioni, ancora in fase di verifica da parte degli investigatori, il cinquantenne sarebbe stato circondato e rapinato, subendo un colpo con un coccio di bottiglia che lo ha ferito al gluteo destro. Un atto di violenza che ha richiesto l'intervento immediato dei sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima all'ospedale Pellegrini.

Dopo le cure del caso, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni, senza che le sue condizioni destassero particolare preoccupazione. L'episodio resta comunque grave e accende i riflettori sulla sicurezza in una delle zone più frequentate della città.

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Indagini in corso

Sul caso sono al lavoro i carabinieri della stazione di Borgoloreto, che stanno cercando di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e di identificare i responsabili dell'aggressione. Al momento, infatti, non è ancora certo il numero delle persone coinvolte né le motivazioni che hanno portato all'accerchiamento e alla rapina.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, un'area ad alta densità di passaggio e particolarmente frequentata anche in orario serale. L'obiettivo è quello di ricostruire con precisione quanto accaduto e di assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di un gesto tanto violento.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza

Quanto accaduto a piazza Garibaldi riporta all'attenzione il tema della sicurezza nelle aree più sensibili di Napoli, spesso teatro di episodi di microcriminalità. Le forze dell'ordine sono impegnate quotidianamente in controlli e pattugliamenti, ma episodi come questo dimostrano quanto sia complesso garantire la tranquillità in zone caratterizzate da un forte afflusso di persone.

La speranza è che le indagini possano fare piena luce sull'accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto, restituendo serenità a una zona della città che meriterebbe di essere vissuta senza paura.