Coronavirus: Prefettura Catanzaro, più controlli feste Pasqua. "Adottate linee operative rigorose in vista possibili criticità"

CATANZARO, 8 APR - La situazione della provincia di Catanzaro, con particolare riguardo alle imminenti feste pasquali, è stata al centro di una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia svoltasi in forma telematica, presieduta a Catanzaro dal prefetto Margherita Ferrandino.



"Nel corso della riunione - è detto in un comunicato della Prefettura del capoluogo - sono state esaminate in maniera approfondita le possibili criticità che potrebbero verificarsi e sono state adottate linee operative rigorose che si concretizzeranno nell'immediato espletamento di mirati servizi di controllo del territorio della provincia ad opera delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine, sulla base di una specifica pianificazione redatta in sede di tavolo tecnico presso la Questura".



"Con il Questore, il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e con il Comandante provinciale della Guardia di Finanza - riporta il comunicato - è stata decisa una linea di azione che, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali, mira ad assicurare massicci controlli sulle strade provinciali, presso gli svincoli autostradali e sulle stesse arterie dell'A 2, le Stazioni ferroviarie e, come di consueto, lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme, dove la competente Polaria svolge quotidianamente controlli capillari.



Il rafforzamento dei controlli, che risponde anche all'esigenza rappresentata dal Presidente della Regione, Jole Santelli, è stata anche oggetto di confronto tra i Prefetti della Regione nei giorni scorsi, nella consapevolezza che nell'intero territorio regionale è richiesto a tutti, sia Istituzioni, sia cittadini, uno sforzo per il bene della comunità. In questo momento è determinante il comportamento responsabile di ognuno di noi teso al rispetto scrupoloso delle indicazioni impartite dall'autorità sanitaria".