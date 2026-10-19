Crosetto e Luongo incontrano i Reggimenti Carabinieri dopo gli scontri in Val di Susa

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Questa mattina, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo hanno preso parte a una videoconferenza con tutti i Reggimenti della Divisione Unità Mobili dell'Arma, riuniti dalla Sala Operativa del Comando Generale. L'incontro è stato un momento di confronto con i reparti impegnati nei servizi di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale.

Vicinanza ai feriti e sostegno ai militari

Durante il collegamento, il Ministro e il Comandante Generale hanno espresso ancora una volta la loro vicinanza e il loro sostegno ai Carabinieri rimasti feriti negli scontri in Val di Susa nei giorni scorsi. Un gesto di attenzione verso chi ha riportato conseguenze fisiche durante le operazioni di mantenimento dell'ordine.

Riconoscimento per professionalità e spirito di servizio

L'incontro è stato anche l'occasione per rinnovare l'apprezzamento per la professionalità, il coraggio, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio con cui i Carabinieri operano quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità. Crosetto e Luongo hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i militari impegnati nei servizi di ordine pubblico, sottolineando come il rispetto della legge e delle istituzioni sia garantito ogni giorno dal loro equilibrio, dalla loro competenza e dal loro profondo senso dello Stato, anche nelle situazioni più complesse e delicate.

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