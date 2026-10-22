Digital Angels: Valentina Cannatelli guida la crescita dell'area Social

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ROMA 22/10/2026 – Digital Angels, agenzia di marketing con sedi a Roma e Milano e socio IAB Italia, traccia un bilancio del primo anno di Valentina Cannatelli nel ruolo di Social Media Strategist, segnato dall'ampliamento del team, dall'acquisizione di nuovi clienti e dal rafforzamento delle competenze nell'ambito del Social Media e dell'Influencer Marketing.

Il percorso di Valentina Cannatelli

Laureata in Marketing e Comunicazione e specializzata in Social Media e Digital PR, Valentina Cannatelli ha maturato un'esperienza trasversale nel mondo della comunicazione digitale, lavorando per brand di diversi settori, dal food al finance, dal fashion all'automotive.

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Nel suo percorso professionale a Milano ha ricoperto il ruolo di Creative Strategist & Senior Content Manager in FoodLabs - sviluppando ulteriormente le proprie competenze strategico-creative e di People & Client Management - e di Digital Copywriter in SunTimes per OPPO Italia. L’esperienza in una realtà multinazionale le ha permesso di ampliare la propria visione della comunicazione, confrontandosi con progettualità, attività e culture diverse. Tornata a Roma, ha proseguito il proprio percorso nel mondo della comunicazione digitale, approfondendo la propria expertise nell’Influencer Marketing, con particolare focus sui settori del cinema e dell’entertainment.

A ottobre 2025 entra in Digital Angels con il ruolo di Social Media Strategist.

La crescita del team Social

Nel primo anno di Valentina Cannatelli, il team Social di Digital Angels è passato da 3 a 7 professionisti, rafforzando la propria struttura con competenze e background complementari. Una crescita che ha permesso di ampliare le progettualità gestite, dalla strategia editoriale alla produzione di contenuti, fino all'Influencer Marketing.

Parallelamente, si è ampliato anche il portfolio clienti, con nuovi incarichi per brand come Bimbosan, Esserre Pharma, Magnum e Acqua Lete. Tra le attività sviluppate nell'ultimo anno rientra anche il lancio di Ayvens su TikTok, che ha visto Digital Angels essere la prima agenzia a introdurre il brand a livello di country sul canale.

Social Media e Influencer Marketing

La crescita del team Social ha permesso a Digital Angels di rafforzare le competenze nella strategia e gestione dei canali social, nella produzione di contenuti e nell'Influencer Marketing, sviluppando progettualità che integrano creatività, contenuti e attivazioni multicanale.

Tra i progetti più rappresentativi figura Crack Your Style, l’attività di Influencer Marketing realizzata per Magnum nell'ambito della campagna 2026 House of Magnum, che ha coinvolto 13 influencer e creator su Instagram e TikTok, valorizzando il posizionamento premium del brand attraverso un immaginario ispirato alla moda.

Per Esserre Pharma, il team è impegnato in un progetto di comunicazione integrata, che comprende gestione continuativa dei canali social, attività editoriali, community management e Influencer Marketing.

Nell'ambito del retail, Digital Angels ha inoltre curato attività con creator e influencer per Heikos e Normal, accompagnando quest'ultimo nel debutto in Italia con un'attivazione che ha generato su Instagram e TikTok più di 200.000 interazioni e un'audience raggiunta di oltre 2 milioni di utenti.

Tra i progetti più recenti figurano inoltre le attività di Influencer Marketing per Fitness Park - in occasione del lancio dei primi punti vendita italiani - e con Daiichi Sankyo per sensibilizzare gli utenti sui temi della salute e della prevenzione.

“Entrare in Digital Angels ha significato trovare un contesto in cui esperienze e competenze diverse possono convergere e trasformarsi in valore. In questo primo anno la forte crescita dello Stream Social, le collaborazioni riconfermate, l’acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo dell’expertise nell’Influencer Marketing hanno rappresentato tappe importanti di un percorso che mi rende orgogliosa. Sono felice di guardare al futuro con la consapevolezza di quanto abbiamo costruito fin qui e con l’entusiasmo per le nuove sfide che ci aspettano insieme a un team di grande talento.”, dichiara Valentina Cannatelli, Social Media Strategist di Digital Angels.

Il lancio della nuova business unit

Il rafforzamento dell'area Social si inserisce nel percorso di evoluzione di Digital Angels, che vedrà presto il lancio di una nuova business unit creativa. Un progetto nato dalla collaborazione tra i team Social, Creative e Account, al quale Valentina Cannatelli ha contribuito insieme a Valerio Di Giorgio, Creative Director, e Silvia Vari, Account Director, portando la propria esperienza e know how.

Un ulteriore passo nel percorso di Digital Angels verso un modello capace di valorizzare competenze specialistiche e integrare strategia, creatività, media e dati per rispondere alle esigenze dei brand.