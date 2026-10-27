“Creativity needs more”: nasce DAs Creative, l’agenzia creativa di Digital Angels

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ROMA 27/10/2026 – Digital Angels, agenzia di marketing con sedi a Roma e Milano, presenta DAs Creative, l’agenzia creativa che dà una nuova struttura ed identità al reparto creativo interno nato nel 2022. Con un approccio data-driven, condivide con Digital Angels l’attenzione alla misurazione e alla conversione, accompagnando i brand dal posizionamento alla realizzazione di campagne, contenuti ed esperienze.

Il debutto è previsto il 28 e 29 ottobre a Intersections, all’Allianz MiCo di Milano, con il concept “Creativity needs more”. Un invito a riflettere su ciò di cui la creatività ha bisogno in uno scenario in cui la produzione di contenuti accelera e diventa sempre più complesso distinguersi.

A guidare DAs Creative sono Valerio Di Giorgio, Creative Director, e Silvia Vari, Account Director, entrambi in Digital Angels dal 2022, insieme a Valentina Cannatelli, Social Media Strategist, alla guida dell’area Social & Influencer. Il team unisce direzione creativa, gestione strategica del cliente e conoscenza delle piattaforme e delle community.

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“Creativity needs more”: idee, distintività e impatto

Il concept di lancio “Creativity needs more” mette a fuoco una delle sfide della comunicazione contemporanea: brand e agenzie devono rispondere a una domanda crescente di contenuti, con tempi di produzione più rapidi e una maggiore attenzione ai risultati.

In questo scenario emerge il fenomeno dell’AI slop: contenuti generati in massa, dai testi ai visual, dai post social ai video, senza un’intenzione e un lavoro umano capaci di dar loro significato. La tecnologia permette di pubblicare di più, ma l’abbondanza rischia di alimentare un appiattimento nella forma e nella sostanza, producendo campagne simili che faticano a lasciare il segno.

Per DAs Creative, quel “more” significa più umanità, rilevanza, distintività e impatto. Significa coraggio nel sostenere idee non ovvie, cura nel realizzarle e agilità nel portarle nei contesti giusti. La creatività diventa così una componente del valore di marca, capace di orientare la relazione con il pubblico e contribuire agli obiettivi di business.

L’offerta poggia su tre pilastri - strategia creativa, produzione agile e su misura e performance design - e si articola in sette aree:

Brand Strategy & Advisory Creative Concept Integrated Campaigns Social Media Influencer Marketing Content Production Conversion Design

L’AI Factory, la nostra suite tecnologica di intelligenza artificiale, permette di esplorare concept, testare soluzioni e produrre asset, ottimizzando tempi e budget. Strategia e direzione creativa ne guidano l’impiego, mentre dati e insight accompagnano il progetto dall’analisi iniziale alla misurazione, considerando i risultati immediati e il contributo alla costruzione della marca nel tempo.

Un’agenzia autonoma, in sinergia con DAs Media

DAs Creative si affianca a DAs Media, lo smart media centre lanciato nel 2025. Autonome e altamente specializzate, le due realtà lavorano sia individualmente, anche in collaborazione con altre agenzie scelte dai brand, sia insieme, nell’ambito di progetti integrati.



«L’integrazione tra DAs Creative e DAs Media inizia dal brief: audience, contesto, obiettivi e KPI entrano nel processo creativo fin dalle prime fasi, mentre insight e concept contribuiscono a orientare la strategia media», spiega Donatello Guarino, Head of Operations di Digital Angels. «Per il cliente significa avere un unico interlocutore e professionisti verticali nelle rispettive aree, con un processo coerente dall’idea alla misurazione dei risultati».



Il modello di DAs Creative prende forma nei progetti realizzati per brand come Magnum, Acqua Lete, Fiorucci, AIL, Brico io, Esserre Pharma e Bimbosan che hanno ampliato il portfolio dell’area. Tra i progetti del 2026, House of Magnum ha unito strategia social, creator e produzione di contenuti per rafforzare il posizionamento premium di Magnum nei territori della moda e del lifestyle. Per Acqua Lete, l’agenzia ha declinato il concept del nuovo personaggio Calciolone in una strategia social di lancio, articolata in rubriche e format per Facebook, Instagram e TikTok. La campagna per Brico io ha invece integrato ideazione creativa, produzione dello spot TV e pianificazione media.

A Intersections, i visitatori potranno completare la frase “Creativity needs more” contribuendo a una word cloud collettiva. Il confronto proseguirà nei prossimi mesi per esplorare ciò di cui la creatività ha bisogno per continuare a evolvere e generare valore.