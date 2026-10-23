Un sound senza confini: il dj e producer Crybe torna su Gas Records con “Phase”

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Ascolta “Phase” su Spotify >> http://tiny.cc/7xhc101

Il DJ e producer italiano Crybe torna su Gas Records con “Phase”, il suo nuovo singolo disponibile su tutti i digital stores dal 23 Ottobre 2026.

Dopo le precedenti release “Do It” (Other Dimension Rec) e “Zero Regrets” (Brazza Records), l’artista prosegue il proprio percorso musicale con una produzione Tech House dal carattere deciso, capace di unire energia, tensione ritmica e atmosfere underground.

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“Phase” si distingue per un sound scuro e dinamico, costruito attorno a una bassline aggressiva, bassi distorti e groove incisivi. Una traccia pensata per creare un’immediata connessione con il pubblico, mantenendo al centro la ricerca sonora e la sperimentazione.

«Con “Phase” ho voluto creare un brano Tech House, energico e coinvolgente, caratterizzato da bassi distorti, groove incisivi e sonorità underground. Una traccia pensata per il dancefloor, che rispecchia la mia continua voglia di sperimentare e ricercare nuovi sound», racconta Crybe.



DJ e producer italiano, Crybe si avvicina al mondo del DJing oltre dieci anni fa e, dal 2018, affianca all’attività dietro la console quella della produzione musicale. Nel corso degli anni sviluppa un’identità sonora in continua evoluzione, muovendosi tra Tech House, Bass House e sonorità più melodiche, senza rinunciare a contaminazioni con la Bass Music e la UK Garage.



Il suo approccio artistico si riassume nella filosofia “No genre, just vibes”: nessun confine stilistico prestabilito, ma la volontà di sperimentare, esplorare nuove direzioni musicali e trasmettere emozioni attraverso il suono.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi brani con etichette indipendenti, raggiungendo un pubblico anche internazionale, e si è esibito in diversi club, soprattutto nella sua zona d’origine, in provincia di Cuneo. Durante il suo percorso live ha inoltre avuto l’opportunità di esibirsi come opening act per noti artisti della scena italiana. Costantemente impegnato nella ricerca di nuove sonorità e nello sviluppo del proprio progetto artistico, Crybe continua a lavorare a nuove produzioni e a set dal vivo sempre più personali e coinvolgenti.

Il producer torna su Gas Records con “Phase”, una release che mette al centro l’impatto del groove, l’energia del club e la libertà di sperimentare, confermando ancora una volta, la volontà di costruire un sound personale e riconoscibile.

Segui CRYBE: instagram.com/crybemusic